حمایت از رسانه ها مورد توجه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی اکبر جوانفکر شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در دولت احمدی نژاد رسانه ها در شرایط سخت رها نشده اند و امروز تمامی رسانه تحت حمایت دولت قرار دارند.

وی با اشاره به شرایط رسانه ها در بحث اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز افزود: همانگونه که دولت تاکنون از رسانه ها حمایت کرده است به طور یقین در اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز این حمایت ادامه خواهد داشت.

جوانفکر در خصوص مسائل مطرح شده در مورد برکناری متکی از وزارت امور خارجه نیز بیان کرد: ایشان در این باره اطلاع داشتند و باید گفت ادامه این شرایط به نفع کشور نبود و البته از ظرفیتهای ایشان در بخشهای دیگر استفاده می شود.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش رسانه در مقابله با جنگ نرم گفت: نام دیگر جنگ نرم "جنگ رسانه ها" است که در این جنگ باید تمامی رسانه های داخلی فعالیت خود را با هوشمندی و درایت دنبال کنند چراکه انتشار برخی از خبرها باعث تحلیل در خارج و استفاده بر علیه خودمان می شود.

جوانفکر تصریح کرد: رسانه ها باید مراقب باشند که بستری فراهم نشود که دیگران مباحثی را بر علیه کشور و نظام اسلامی طراحی کنند.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر توسعه دانشکده خبر در کشور گفت: طی بازخوانی هایی که در عناوین درسی دانشکده خبر شد باعث گردید که اهمیت ویژه ای به زبان خارجی داده شود که در این راستا فارغ التحصیلان این دانشکده به طور کامل به زبانهای خارجی مسلط خواهند بود.

وی در خصوص ایجاد دانشکده خبر در تمامی استانهای کشور گفت: در حال رایزنی هستیم که این مهم صورت گیرد و ما بتوانیم بحث راه اندازی دانشکده خبر را در تمامی مراکز استانها اجرایی کنیم.