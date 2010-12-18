سهمیه ایران برای کلاس داوری بین المللی تکواندو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار و دوره بازآموزی داوری تکواندو در سال جدید میلادی که از سوی فدراسیون جهانی (WTF) به میزبانی مرکز جهانی تکواندو در تهران برگزار می شود و ایران به عنوان میزبان می تواند 15 داور را برای حضور در این کلاس معرفی کند.

برای حضور در این کلاس تاکنون 100 نفر از داوران بین المللی کشورمان اعلام آمادگی کرده اند که در نهایت 15 نفر از سوی کمیته داوران گزینش خواهند شد. فدراسیون تکواندو آشنایی به زبان انگلیسی را اولین شرط حضور در این کلاس قرارداده است.

هزینه های این کلاس از سوی شرکت کنندگان پرداخت خواهد شد . داورانی که در کلاس بازآموزی شرکت می کنند 100 دلار و داورانی که در سمینار آموزشی شرکت خواهند داشت 300 دلار پرداخت می کنند.

پیش بینی می شود 50 داور نیز از سایر کشورها در این کلاس شرکت کنند. "شکیرچلبات" رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی به همراه "کیا سم کیم" از کره‌ جنوبی تدریس این کلاس که 15 تا 18 دی ماه برگزار می شود. را برعهده خواهند داشت.