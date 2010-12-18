به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته فرانسه چندی پیش با ارسال نمابری به تهران از تیم ملی ایران برای حضور در کاپ آزاد فرانسه دعوت کرده بود. در همان زمان تیم صدرای زیرآب خواستار حضور در این تورنمنت بین المللی دعوت کرده بود که با مخالفت فدراسیون مواجه شد.

فدراسیون کاراته در جدیدترین تصمیم خود با سفر تیم کاراته صدرا در این تورنمنت به شرط همراهی چند عضو تیم ملی موافقت کرد. برهمین اساس ذبیح الله پور شیب و جاسم ویشگاهی دو مرد طلایی کاراته در بازیهای آسیایی، حامد زیگساری دارنده مدال نقره رقابتهای جهانی در سال 2010 ریال امیر مهدیزاده و سعید حسنی پور به همراه مسعود رهنما در این سفر تیم صدرا را همراهی خواهند کرد.

کاپ آزاد فرانسه بهمن ماه با حضور برخی از بهترین های جهان در پاریس برگزار می شود.