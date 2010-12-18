تیم کشتی مازندران به آذربایجان و ارمنستان اعزام می شود

نادر ناظری ظهر سه شنبه در گفتگویی افزود: از هیئت کشتی مازندران همچنین درخواست داشته تا برای حفظ آمادگی اعضا در مسابقات انتخابی تیم ملی نسبت به اعزام تیم اقدام نماید.
وی تصریح کرد: در صورتی که این اعزام قطعی شود باکو یا ایروان مد نظر کمیته نوجوانان مازندران برای اردوی مشترک تمرینی خواهد بود.
مسئول کمیته نوجوانان هیات کشتی مازندران ادامه داد: هیات کشتی مازندران درجلسه هفته آینده خود به زودی تصمیم نهایی در خصوص اعزام ویا عدم اعزام به کشورهای حاشیه دریای مازندران را خواهد گرفت.
مازندران مهد کشتی کشور است.
نظر شما