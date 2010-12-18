تیم کشتی مازندران به آذربایجان و ارمنستان اعزام می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته نوجوانان هیئت کشتی مازندران گفت: به دنبال درخواست کمیته نوجوانان هیئت کشتی مازندران، هیئت کشتی استان مقدمات اعزام تیم تیم کشتی نوجوانان استان را به مسابقات بین المللی یا حضور در اردویی مشترک درکشورهای آذربایجان و ارمنستان را بررسی می کند.