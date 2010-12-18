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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۵

تیم کشتی مازندران به آذربایجان و ارمنستان اعزام می شود

تیم کشتی مازندران به آذربایجان و ارمنستان اعزام می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته نوجوانان هیئت کشتی مازندران گفت: به دنبال درخواست کمیته نوجوانان هیئت کشتی مازندران، هیئت کشتی استان مقدمات اعزام تیم تیم کشتی نوجوانان استان را به مسابقات بین المللی یا حضور در اردویی مشترک درکشورهای آذربایجان و ارمنستان را بررسی می کند.

نادر ناظری ظهر سه شنبه در گفتگویی افزود: از هیئت کشتی مازندران همچنین درخواست داشته تا برای حفظ آمادگی اعضا در مسابقات انتخابی تیم ملی نسبت به اعزام تیم اقدام نماید.

وی تصریح کرد: در صورتی که این اعزام قطعی شود باکو یا ایروان مد نظر کمیته نوجوانان مازندران برای اردوی مشترک تمرینی خواهد بود.
 
مسئول کمیته نوجوانان هیات کشتی مازندران ادامه داد: هیات کشتی مازندران درجلسه هفته آینده خود به زودی تصمیم نهایی در خصوص اعزام ویا عدم اعزام به کشورهای حاشیه دریای مازندران را خواهد گرفت.
 
مازندران مهد کشتی کشور است.
کد مطلب 1211639

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