کمبود متخصص دینی در کشور احساس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحمت الله رضوی راد در اولین دوره تربیت مربی و توانمندسازی مبلغان مذهبی در کانون فرهنگی اجتماعی بانوان مازندران در ساری با اشاره به اینکه بزرگترین چیزی که به مردم ضربه می زند و موجبات سلطه جویی افراد سودجو را در جامعه فراهم می آورد ،‌جهل و ناآگاهی مردم است.

وی افزود: خلایی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم ، عدم داشتن متخصصین حاذق دینی است که قادر به پاسخگویی به شبهات نسل جوان باشند.

رضوی راد گفت: برگزاری دوره ها و تربیت مبلغان مذهبی توانمند در ارتقای جامعه از لحاظ دینی و اخلاقی بسیار با اهمیت است.

زهرا شرف الدین، مدیر کل بانوان و خانواده مازندران در افتتاح این طرح فرهنگی با بیان اینکه دشمنان همواره با شیوه های مختلف تبلیغی درصدد متلاشی کردن بنیان خانواده هستند، گفت: نیاز امروز جامعه ما مبلغانی هستند که بتوانند با ادبیات روز با جوانان و نوجوانان ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و قادر به پاسخگویی به تمامی شبهات و سئوالات آنان باشند.

وی افزود: خروجی کارهای فرهنگی منوط به این است که چقدر مبلغان مذهبی پویایی علمی و دینی و تزکیه نفس داشته باشند.

مدیر کل بانوان و خانواده استان با اشاره به اینکه اساس کارهای فرهنگی داشتن اعتقادات قلبی و ایمان متعالی است گفت: مبارزه با ترویج خرافات و فرقه های نوظهور از جمله اهدافی است که این اداره کل با برگزاری دوره های تربیت مربی و توانمند سازی مبلغان مذهبی دنبال می کند.

شرف الدین تصریح کرد: دوره مذکور در دو بخش آموزش به صورت حضوری و غیرحضوری به مدت 320 ساعت برگزار می شود که دوره های حضوری آن به صورت کارگاهی و پیرامون پاسخگویی به شبهات، مسائل خانواده ،‌ولایت فقیه ،‌اخلاق اسلامی ،‌روش تدریس، مهارت های زندگی با رویکرد دینی برگزار می شود.

دبیرکارگروه بانوان و خانواده استان اظهار داشت: یکی از شرایط ورود برای شرکت در دوره های توانمندسازی مربی و مبلغات مذهبی داشتن مدرک حوزوی و یا رشته های مرتبط با الهیات است و شرکت کنندگان پس از پایان دوره گواهی نامه معتبر از اداره کل تبلیغات اسلامی استان دریافت خواهند کرد.

شرف الدین گفت: بهره جستن از این مربیان برای کلاسهای طرح رحمت و سایر مناسبات مذهبی در دستگاه های اجرایی، مدارس از برنامه هایی است که با اهتمام ویژه پیگیر آن خواهیم بود.