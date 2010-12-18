مراسم سومین شب شهادت امام حسین(ع) در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یکی از استاید حوزه در سخنانی در این مراسم که شامگاه جمعه در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت(س) برگزار شد با اشاره به شب دوازدهم محرم گفت: بنا به نقلی امشب، شب شهادت امام سجاد(ع) است و روز یازدهم بنابر نقل مقاتل، روزی بوده که اهل بیت(ع) را از کربلا به سمت کوفه بردند.



حجت الاسلام ‌علی فرحزاد‌ با اشاره به عواقب اطاعت نکردن از ولی گفت: در جنگ احد بر اثر بی وفایی عده‌ای از یاران پیغمبر مسلمان برخلاف دستور پیامبر(ص)، صحنه جنگ را ترک کردند و نافرمانی از یک دستور پیامبر(ص) چه ضربه‌ای به اسلام و پیامبر زد و سبب شد تا کسانی همانند حمزه(ع) کشته شدند و بدن پیامبر و امیرالمومنین(ع) چقدر آسیب دید.



وی با اشاره به مجاهدت‌های امام علی(ع) و فرزندانش تأکید کرد: همه عالم مدیون پبامبر(ص) و علی و آل علی(ع) است.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات ناشی از گناهان مردم است اظهار داشت: خداوند هیچگاه برای بندگان خود کم نمی‌گذارد بلکه معاصی و گناهان سبب مشکلات می‌شود؛ اگر گناهان زیاد شد خداوند بارانش را به جای دشت و کوه روانه اقیانوس و دریا می‌کند که برای ما مفید نیست.



خیانت و دروغ و ربا و نزول تأثیر بسیار زیادی در از بین بردن خیر و برکت دارد



فرحزاد تصریح کرد: هیچ وقت بدی‌ها را به خدا نباید نسبت دهیم، باید به خودمان نسبت دهیم، مشکل خودمان هستیم و درد ما از خودمان است و درمان هم از خودمان.



وی ادامه داد: اگر قشنگی و خیر و برکتی دیدیم ادب اقتضا می‌کند که به خدا نسبت دهیم و هرچه کم بود برای عموم مردم ناشی از گناهانی است که انجام می‌دهند و برای انبیاء و اولیاء نیز برای ترفیع درجه و مقام است.



استاد حوزه با بیان اینکه توبه و استغفار در نزول برکات و باران تأثیر زیادی دارد گفت: کسی که از گناهانش زیاد توبه و استغار می‌کند خداوند او را از هر هم و غمی نجات می‌دهد و رزقش را از راه‌هایی که باور نمی‌کند برای او می‌فرستد.



وی تأکید کرد: گناهانی همانند خیانت و دروغ و ربا و نزول تأثیر بسیار زیادی در از بین بردن خیر و برکت دارد و نکبت می‌آورد زیرا رباخواری در حکم جنگ با خداست.



فرحزاد تأکید کرد: البته رزق تنها پول نیست بلکه امنیت و خوشی و آرامش و ... هم رزق محسوب می‌شود.



وی با اشاره به آیاتی از قرآن ادامه داد: قرآن می‌فرماید اگر مردم ایمان داشته باشند و تقوا پیشه کنند درهای برکات را بر روی آنها باز می‌کنیم؛ بازگشت همه عوامل طبیعی به اعمال ما است و باید بدانیم هر مشکلی هست از قامت نازیبای ما است.



استاد حوزه با بیان اینکه امام زمان واسطه همه فیوضات است، تصریح کرد: امام واسطه فیض است اما گاهی گناه نعمت‌ها را تغییر می‌دهد و توبه و صبر در مصیبت و بلا و صبر در طاعت و در گناه نکردن درمان همه دردها است.