حمید علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین و در پاسخ به این سوال که کسب چهار امتیاز در دو بازی گذشته موجب غرور بازیکنان شده است یا نه اظهارداشت: قبول نمی کنم که پیروزی های اخیر موجب غرور بچه ها شده باشد بلکه بازیکنان تلاش می کنند و نتیجه می گیرند و من هم از آنها رضایت دارم.

وی بازی با شاهین بوشهر را سخت و دشوار دانست و افزود: شاهین از تماشاگران خونگرمی بهره می برد که کار را برای ما سخت خواهد کرد اما با درنظر گرفتن شرایط جدول تلاش می کنیم با امتیاز از این شهر باز گردیم.

سرمربی پیکان با اشاره به مسائل ایجاد شده در این تیم از جمله تغییرات مدیریتی و رفت و برگشت استیلی به تیم تصریح کرد: از بازگشت استیلی به تیم خوشحالم اما به مسائل حاشیه این تیم هیچ کاری ندارم زیرا مشکلات آنها به خودشان مربوط است و من سعی می کنم شرایط آرمانی تیم پیکان را همچنان حفظ کنم تا با امتیاز از بوشهر بازگردیم.

علیدوستی در خصوص عدم استفاده از صابر میرقربانی در سه بازی متوالی و شایعه مذاکره این بازیکن با تراکتور سازی خاطرنشان کرد: از هر بازیکنی که آماده باشد در تیم استفاده خواهم کرد و به سایر مسائل کاری ندارم و تنها ملاک انتخاب و حضور در ترکیب اصلی فقط آمادگی بازیکن است.

وی افزود: خوشبختانه برای اولین بار همه بازیکنان را در اختیار داریم و بدون مصدوم و محروم مقابل شاهین حاضر خواهیم شد و الونگ هم به بازی می رسد و امیدوارم با استفاده از ترکیب ایده آل تیم نتیجه مطلوب را بگیریم.

علیدوستی در خصوص علت کسب موفقیت های اخیر تیم پیکان اظهارداشت: در این موفقیت کادر مدیریت باشگاه، کادر فنی و بازیکنان تلاش کردند و همگی در آن سهیم هستند و شاید مهمترین دلیل این باشد که بازیکنان به خودباوری رسیده اند و این باور در بازیها خود را نشان می دهد و تیم نتیجه می گیرد.

سرمربی تیم پیکان قزوین یادآورشد: با خودباوری بازیکنان مطمئن باشید هفته به هفته بهتر می شویم هر چند ادامه بازیهای لیگ سخت تر خواهد شد و تیم ها آماده تر می شوند و از هارمونی مناسب برخوردار خواهند بود اما تلاش می کنیم روند موفقیت ها ادامه یابد.

علیدوستی با تقدیر از تماشاگران و طرفداران پیکان گفت: از همه تماشاگران و علاقمندان تیم پیکان که در هفته های گذشته با حضور در ورزشگاه از تیم حمایت کردند سپاسگزارم و امیدواریم این حمایت را ادامه دهند و مطمئن باشید هر گاه پیکان نتیجه بگیرد مورد حمایت تماشاگران قرار خواهد گرفت.

سرمربی پیکان اضافه کرد: جواب تماشاگران خوب قزوینی را با گرفتن امتیاز از حریفان خواهیم داد و این شرایط ایده آل را حفظ خواهیم کرد و پس از تعطیلات لیگ که از هفته 21 به دلیل حضور تیم ملی در جام ملتها خواهد بود در فرصت یک ماهه تیم پیکان واقعی را خواهید دید.

وی گفت: پیکان سابقه درخشانی دارد و امیدواریم در تعطیلات بتوانیم این تیم را به پیکان واقعی تبدیل کنیم و با تلاش بازیکنان و حمایت مدیریت رتبه ای بهتر از چهاردهم کسب خواهیم کرد و نیم را در پایان فصل به میانه جدول خواهیم آورد.