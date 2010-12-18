عمر ساختمانها در ایران 25 سال است

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای گسترش این روش و کنار گذاشته شدن روش سنتی در ساخت مسکن باید بستر سازی‌ لازم انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه ضرورت‌ گذار از مرحـله ساخت سنتی مسکن به صنعتی ‌سازی و سهم صنعتی ‌سازی در حوزه ساخت مسکن، تأکید کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم این روش در ساخت مسکن باید به 20 درصد برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در راستای تشویق مردم به استفاده از این روش باید به مردمی که می‌ خواهند از این طریق ساختمان‌ سازی کنند، تسهیلات بیشتری اختصاص داد.

وی با اعلام اینکه مزیتهای ساخت مسکن از طریق صنعتی‌ سازی غیر قابل چشم پوشی است، خاطر نشان کرد: هزینه تمام شده حداقل 10 درصد کاهش پیدا می‌ کند و از سوی سرعت ساخت بالا رفته و عمر ساختمانهای که از این روش ساخته می ‌شوند نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

لاهوتی همچنین گفت: این روش از دغدغه‌ های مهم دولت که نظارت بر کیفیت ساخت ایمنی است را نیز برطرف می ‌کند چون از آنجائیکه ساخت مسکن در این روش انبوه است، نظارت بر روی ساخت آن افزایش پیدا می‌کند و از لحاظ معیارهای ایمنی نیز قابلیت کنترل بیشتری بر ساخت و ساز مسکن قابل اعمال است.

وی عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن اجرای هدفمندی یارانه ‌ها و ضرورت صرفه جویی و کاهش هزینه ‌ها از راههای که می‌ تواند باعث صرفه جویی در مصرف انرژی شود و کاهش هزینه‌ ها را در بر داشته باشد، این روش است.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: با توجه به تورمی که بر اثر هدفمندی یارانه ‌ها رخ خواهد داد، 20 درصد کاهش هزینه ‌ها در این بخش از طریق صنعتی‌ سازی جبران خواهد شد.

وی یادآورشد: در زمان قانون هدفمندی، یارانه ‌ها باید به سمت شرکتهای هدایت شوند که از این روش می خواهند ساختمان‌ سازی کنند.