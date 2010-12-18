نوغانداری اشتغال بخش غیر فعال جامعه را فراهم می سازد

فرزام پوررمضان در گفتگو با خبرنگار مهر به ویژگیهای اقتصادی نوغانداری و صنایع ابریشم اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاری در این رشته در مقایسه با پاره ای از فعالیتهای تولیدی کمتر بوده و زمان بازگشت سرمایه از برخی رشته های دیگر سریعتر است و دیگر اینکه کشت و کار توت در غالب خاکها و کیفیات مختلف توپوگرافی و شرایط متفاوت فنی امکان پذیر بوده و بخصوص در موقعیت جغرافیایی کشور در بیشتر نقاط مملکت قابل اجرا است.

وی عنوان کرد: با یکبار ایجاد توتستان امکان بهره برداری طی 15-20 سال بعد فراهم خواهد شد و هزینه های نگهداری سالانه نیز چندان قابل ملاحظه نخواهد بود و این فعالیت امکانات تامین مواد اولیه برخی از صنایع قالی بافی، پزشکی و نظامی را فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت سهامی کرم ابرایشم ایران گفت: این فعالیت می تواند به عنوان منبع درآمد ارزی کشور از طریق تولید مواد خام، نخ ابریشم قالی بافی، تولید پارچه و سایر فرآورده های ابریشمی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: نوغانداری حرفه ای است کارگر طلب و اشتغالزا که به صورت شغل فرعی نیز می تواند در مجاورت مشاغل اصلی روستای مورد توجه قرار گیرد.

پوررمضان ادامه داد: با فراهم ساختن منبع درآمد اضافی برای روستائیان می توان به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها و همچنین این فعالیت بواسطه تامین درآمد مستمر می تواند در توسعه و بهبود وضع زندگی جوامع روستایی مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی کرم ابرایشم ایران تاکید کرد: پرورش کرم ابریشم در خانوارهای دهقانی کم زمین ترویج تا اوقات فراغت افراد خانوار کشاورز صرف پرورش کرم ابریشم شده و از این راه به درآمد آنان اضافه شود.