ورود به عرصه رقابتهای جهانی با محوریت دانایی میسر است

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش موثر شرکتهای کوچک و متوسط در رونق اقتصادی اشاره کرد و افزود: گسترش اینگونه موسسات بردو پایه حمایتی اساسی اعم از حمایت نرم و سخت است.

وی عنوان کرد: در یک تقسیم بندی می توان مسئولیت اجرای بخشی از دو نوع حمایت را به پارکها و مراکز رشد و بخشی دیگر را به مناطق آزاد تجاری واگذار کرد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: خروجی تعامل بین دو زیر ساخت حمایتی، توسعه شرکتها و موسسات نوپا با محوریت دانایی است که در این صورت ورود به عرصه رقابتهای جهانی میسر می شود.

وی افزود: بدون شک اجرای صحیح مراحل مختلف مدل پیشنهادی منوط به فراهم بودن زمینه های حقوقی و قانونی مورد نیاز در مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی است که حمایت از سرمایه گذاریهای مشترک، روان سازی تعاملات تجاری و اقتصادی و نیز قانون مالکیت فکری از این جمله است.

متقی طلب خاطر نشان کرد: برقراری ارتباط هدفمند و سازمان یافته بین انواع حمایتهای مورد نیاز برای تأسیس موسسات مختلف بیشتر مبتنی بر فناوری، موجب می شود مزایای متعددی بدست آید.

وی در ادامه تسریع در توانمند سازی شرکت و موسسات نوپا، جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی کشور، جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای تبدیل ایده به محصول، امکان تبادلات ایده های فناورانه بین نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج، هدایت سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به سمت فعالیتهای مبتنی بر تحقیق و پژوهش ازدیگر این مزیتهاست.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان افزایش توان رقابتی موسسات داخلی یا خارجی، کمک به کاهش و معکوس کردن روند مهاجرت متخصصان و نخبگان، نهادینه شدن فعالیتهای بر مبنای دانایی در کشور و در نتیجه ایجاد نوعی زمینه و فضای رقابتی بین صاحبان فکر و اندیشه علمی و فناوری، ایجاد محیط حقوقی و نظام قانونی مساعد برای کارآفرینی و تقویت پایه های حمایتی موثر برای مشارکت نوآوران و کارآفرینان در فعالیتهای اقتصادی با مزیت نسبی است.

وی ادامه داد: این مزایا منجر به خلق ارزش افزوده بیشتر و همچنین به شرکتها و موسسات فعال در محیط قدرت و قابلیت می دهد تا رقابت با دیگران برای آنان میسر شود.

متقی طلب یادآورشد: پایداری چنین وضعیتی موجب می شود تا در نهایت یک ملت بتواند ضمن اتخاذ مشی مناسب و مقتضی از محورهای پیشنهادی طی رقابت در زمره ملت با توانایی رقابت با ملل دیگر قرار گیرد.