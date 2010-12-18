تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با هجدهم دسامبر سال 2010 میلادی.
- ششمین روز از نخستین دوره بازیهای پاراآسیایی امروز در شهر گوانگجوی چین برگزار میشود و طی آن ورزشکاران کشورمان به مصاف حریفان خود میروند.
- مسابقات فوتبال جام باشگاههای جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
دیدار فینال:
* مازمبی انگلبرت کنگو - اینترمیلان ایتالیا
دیدار رده بندی:
* اینترناسیونال برزیل - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی
- دومین روز از رقابتهای جودوی جایزه بزرگ چین از سری مسابقات گزینشی المپیک 2012 لندن امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر "کینگ دائو" چین پیگیری میشود.
- هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* دانشگاه آزاد تهران - ارتعاشات صنعتی ایران (خانه والیبال - ساعت 15)
* داماش گیلان - بانک کشاورزی (خانه والیبال - ساعت 17)
* برق کرمان - باریج اسانس کاشان (سالن والیبال کرمان - ساعت 17)
گروه "ب":
* پتروشیمی بندرامام - آلومینیوم المهدی بندرعباس (سالن والیبال شهرک بعثت - ساعت 17)
* بازرگانی جواهری گنبد - کاله مازندران (سالن المپیک گنبد - ساعت 17)
* پرسپولیس تهران - ارومیه (خانه والیبال - ساعت 19)
- مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A جوانان از امروز با حضور 87 ورزشکار از ایران و 6 تیم خارجی شرکت کننده در تهران آغاز میشود.
- رقابتهای جام جهانی ووشو امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر "چونگ چینگ" چین برگزار میشود.
- هفته هجدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ساندرلند - بولتون
* آرسنال - استوک سیتی
* بیرمنگام - نیوکاسل
* بلکبرن - وستهام
* ویگان - آستون ویلا
* لیورپول - فولهام
- هفته هفدهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* سسنا - کالیاری
* میلان - رم
- روز دوم از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* شالکه - کلن
* نورنبرگ - هانوفر
* اینتراخت فرانکفورت - بروسیا دورتموند
* وولفسبورگ - هوفنهایم
* وردربرمن - کایزرسلاترن
* سن پائولی - ماینتس
- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* دپورتیوو لاکرونیا - اسپورتینگ گیخون
* لوانته - آتلتیک بیلبائو
* ویارئال - مایورکا
* اسپانیول - بارسلونا
* رئال سوسیهداد - والنسیا
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