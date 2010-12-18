تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با هجدهم دسامبر سال 2010 میلادی.

- ششمین روز از نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی امروز در شهر گوانگجوی چین برگزار می‌شود و طی آن ورزشکاران کشورمان به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

دیدار فینال:

* مازمبی انگلبرت کنگو - اینترمیلان ایتالیا

دیدار رده بندی:

* اینترناسیونال برزیل - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی

- دومین روز از رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ چین از سری مسابقات گزینشی المپیک 2012 لندن امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر "کینگ دائو" چین پیگیری می‌شود.

- هفته سوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه "الف":

* دانشگاه آزاد تهران - ارتعاشات صنعتی ایران (خانه والیبال - ساعت 15)

* داماش گیلان - بانک کشاورزی (خانه والیبال - ساعت 17)

* برق کرمان - باریج اسانس کاشان (سالن والیبال کرمان - ساعت 17)

گروه "ب":

* پتروشیمی بندرامام - آلومینیوم المهدی بندرعباس (سالن والیبال شهرک بعثت - ساعت 17)

* بازرگانی جواهری گنبد - کاله مازندران (سالن المپیک گنبد - ساعت 17)

* پرسپولیس تهران - ارومیه (خانه والیبال - ساعت 19)

- مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A جوانان از امروز با حضور 87 ورزشکار از ایران و 6 تیم خارجی شرکت کننده در تهران آغاز می‏شود.

- رقابت‌های جام جهانی ووشو امروز هم با حضور نمایندگان ایران در شهر "چونگ چینگ" چین برگزار می‌شود.

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ساندرلند - بولتون

* آرسنال - استوک سیتی

* بیرمنگام - نیوکاسل

* بلکبرن - وستهام

* ویگان - آستون ویلا

* لیورپول - فولهام

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌‍‌شود:

* سسنا - کالیاری

* میلان - رم

- روز دوم از هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شالکه - کلن

* نورنبرگ - هانوفر

* اینتراخت فرانکفورت - بروسیا دورتموند

* وولفسبورگ - هوفنهایم

* وردربرمن - کایزرس‌لاترن

* سن پائولی - ماینتس

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* دپورتیوو لاکرونیا - اسپورتینگ گیخون

* لوانته - آتلتیک بیلبائو

* ویارئال - مایورکا

* اسپانیول - بارسلونا

* رئال سوسیه‌داد - والنسیا