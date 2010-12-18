بازنگری دروس زبان و ادبیات فارسی دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این هم نشستی با هدف تبیین تغییرات آموزشی قریب‌الوقوع در تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌ها به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) برگزار شده بود و اکنون با تعیین مسئولان کمیته‌های فرعی، عملاً بازنگری این دروس کلید خورده است.

به همین منظور 6 کارگروه در دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تشکیل شده است.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، در همین راستا احمد خاتمی مسئول کمیته متون نثر، محبوبه مباشری مسئول کمیته متون نظم، جلیل تجلیل مسئول کمیته متون عربی، محمدجعفر یاحقی مسئول کمیته دروس اختیاری، یحیی طالبیان مسئول کمیته دروس پایه و کلیات و عباسعلی وفایی و غلامحسین غلامحسین‌زاده هم مشترکاً مسئول کمیته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان شده‌اند.

قرار است با نظر این کمیته‌ها دروس زبان فارسی در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری مورد بازنگری قرار گیرد.

این در حالی است که دروس زبان و ادبیات فارسی پس از انقلاب فرهنگی ندرتاً مورد بازنگری قرار گرفته بود و به روز شدن دروس و توجه بیشتر به ادبیات معاصر مواردی است که دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آنها را ضروری تشخیص داده و این موارد از رویکردهای اصلی کمیته‌های مذکور هم هست.

بر این اساس دروسی با محتوای ادبیات پایداری و دفاع مقدس به صورت اختیاری یا اجباری به واحدهای درسی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف اضافه خواهد شد. توجه به نقد ادبی نیز از دیگر رویکردهای این کمیته‌هاست.

قرار است این تغییرات از ابتدای سال تحصیلی 90 - 91 و برای دانشجویان جدید‌الورود این مقاطع اعمال شود.