عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-رئیس مجلس تایلند در دیدار با "حسین امیرعبداللهیان" مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت خارجه که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به این کشور سفر کرده بود گفت: تهران و بانکوک از ظرفیت های فراوانی برای بسط همکاری های دوجانبه برخوردارند که باید بیش از این مورد بهره برداری قرار گیرد.



_ یک تفنگدار دریایی اسرائیل، یکی از ساکنان غزه را از پای درآورد.

- اخراج 150 نفر از شهروندان سومالی از عربستان سعودی

- آمریکا از برگزاری رزمایش نظامی کره جنوبی در دریای زرد دفاع کرد.

- چین بر حل تنش ها در شبه جزیره کره به شیوه صلح آمیز تاکید کرد.

- رئیس صندوق بین المللی پول معتقد است که اقتصاد جهانی برای بهبود و بازیابی خود با مسیری ناهموار و همین طور چشم اندازی مبهم روبروست.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بار دیگر بر توقف شهرک سازی از سوی اسرائیل تاکید کرد.

- یک گزارش در آمریکا اعلام کرد: سازمان سیا در حال استفاده از رفته گران به عنوان جاسوس است.

- اوتانبایف بعنوان نخست وزیر قرقیزستان انتخاب شد.

- رئیس جمهوری آرژانتین: ونزوئلا ممکن است در سال 2011 به مرکوسور بپیوندد.

- مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 725 میلیارد دلاری دفاعی این کشور را تصویب کرد.

- یک عضور ارشد فتح از برنامه اسرائیل برای تغییر بافت جمعیتی بیت المقدس خبر داد.