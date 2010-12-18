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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

-رئیس مجلس تایلند در دیدار با "حسین امیرعبداللهیان" مدیر کل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت خارجه که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به این کشور سفر کرده بود گفت:  تهران و بانکوک از ظرفیت های فراوانی برای بسط همکاری های دوجانبه برخوردارند که باید بیش از این مورد بهره برداری قرار گیرد.
 
_ یک تفنگدار دریایی اسرائیل، یکی از ساکنان غزه را از پای درآورد.

- اخراج 150 نفر از شهروندان سومالی از عربستان سعودی

- آمریکا از برگزاری رزمایش نظامی کره جنوبی در دریای زرد دفاع کرد.

- چین بر حل تنش ها در شبه جزیره کره به شیوه صلح آمیز تاکید کرد.

- رئیس صندوق بین المللی پول معتقد است که اقتصاد جهانی برای بهبود و بازیابی خود با مسیری ناهموار و همین طور چشم اندازی مبهم روبروست.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل بار دیگر بر توقف شهرک سازی از سوی اسرائیل تاکید کرد.

- یک گزارش در آمریکا اعلام کرد: سازمان سیا در حال استفاده از رفته گران به عنوان جاسوس است.

- اوتانبایف بعنوان نخست وزیر قرقیزستان انتخاب شد.

- رئیس جمهوری آرژانتین: ونزوئلا ممکن است در سال 2011 به مرکوسور بپیوندد.

- مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 725 میلیارد دلاری دفاعی این کشور را تصویب کرد.

- یک عضور ارشد فتح از برنامه اسرائیل برای تغییر بافت جمعیتی بیت المقدس خبر داد.

کد مطلب 1211653

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