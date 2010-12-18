امرالله احمدجو در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازه‌ترین کتاب‌هایش گفت: سال 72 نوشتن مجموعه داستانی را با عنوان "قصه دهکده" شروع کردم که تاکنون فرصت بازنویسی و چاپ آنها فراهم نشده بود و حالا که کمی فراغت حاصل شده، می‌خواهم آنها را منتشر کنم.

وی افزود: این مجموعه شامل قصه‌هایی است کوتاه با یک راوی واحد و وقایع آنها که غالباً با لحن طنز نوشته شده‌اند، در فضای روستا اتفاق می‌افتد.

کارگردان سریال‌های "روزی روزگاری" و "تفنگ سرپر" اضافه کرد: "قصه دهکده" در واقع داستان دهکده‌ای است خیالی و عموماً هم شخصیت‌های این داستان‌ها آدم‌های برجسته آن دهکده هستند؛ کدخدا، دشتبان، درویش و ...

احمدجو همچنین از گردآوری قصه‌هایی مشابه مجموعه مذکور اما با فضای شهری خبر داد و گفت: نام این کتاب هم "قصه محله" است که البته قبلاً بعضی از آنها در هفته‌نامه مهر چاپ شده بودند. این کتاب هم که قصه‌های آن درباره افراد تیپیک یک محله خیالی است، حدود 15 قصه کوتاه و بلند است.

وی افزود: در حال حاضر مشغول بازنویسی این قصه‌ها هستم و هنوز با ناشری برای چاپ آنها صحبت نکرده‌ام و امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم آنها را چاپ کنم.