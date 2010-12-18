تغییر زمان و مکان برگزاری نشست ملی علم تا عمل/ افتتاح یک طرح کلان ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری نشست ملی علم تا عمل که قرار بود در روز 30 آذرماه برگزار شود به دلیل سفر استانی هیئت وزیران در روز سه شنبه 30 آذرماه به استان البرز به روز چهارشنبه اول دی ماه موکول شد.

نشست ملی علم تا عمل (طرحهای کلان ملی فناوری- همکاریهای دانش و صنعت) به منظور افتتاح یک طرح کلان ملی به ثمر رسیده، عقد قرارداد 4 طرح کلان ملی فناوری جدید و تاسیس 20 کانون جدید هماهنگی دانش و صنعت برگزار می شود.

به گزارش مهر، از سال 1387 تا کنون 11 طرح کلان ملی فناوری چون ابر رایانش، تامین داروهای وارداتی، رصدخانه ملی، شتابگر ملی، طرح ملی گداخت، اقیانوس پیمای تحقیقاتی، درمان بیماریهای صعب العلاج با استفاده از سلولهای بنیادی، تولید رادیو دارو، واکسن آنفلوآنزا، تولید نسل جدید انرژیهای هسته ای و تولید انرژیهای پاک، پایدار و طراحی، تجهیز و راه اندازی شبکه ملی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و در حال اجرا است.



این نشست از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری و با حضور مسئولان، محققان و اندیشمندان کشور در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.