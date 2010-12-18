متکی در مراسم تودیعش حاضر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه دقایقی پیش با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، برقعی قائم مقام وزارت خارجه برگزار شد و آیت الله تسخیری رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مراسم حضور دارند.

این مراسم قرار بود از ساعت 8 صبح با حضور منوچهر متکی وزیر پیشین برگزار شود که تا لحظه مخابره این خبر این مراسم بدون حضور متکی در حال برگزاری است.

در مراسم معارفه صالحی جمعی از مدیران وزارت امور خارجه حضور دارند.

متکی هفته گذشته در جریان سفر به سنگال طی حکمی از سوی رئیس جمهور برکنار و علی اکبر صالحی به جای وی منصوب شد.