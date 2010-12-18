به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مدیران شبکه‌ها و مدیران فیلم و سریال با علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما سریال­های فاخر و طرح­های بزرگ درحال تولید شبکه‌های مختلف به منظور بازخوانی فراز و فرودهای عبرت آموز تاریخ و مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای بررسی شد.

- 13 سریال فاخر درشبکه‌های مختلف سیما در حال ساخت، پیش تولید، فیلمنامه‌نویسی و تحقیق و پژوهش است که تعدادی از آنها از سال آینده درنوبت پخش قرار می‌گیرند.

مجموعه‌های "کلاه پهلوی"، "کاسه های سفالی"، "وضعیت سفید"، "اوسنه پادشاهی" و "تبریز مه‌آلود" پنج مجموعه در حال تولید شبکه‌های سیما هستند. سریال تاریخی "کلاه پهلوی" پس از پایان مجموعه "مختارنامه" روی آنتن خواهد رفت. ساخت دو سریال "حضرت موسی (ع)" و "صاعقه خاموش" نیز در معاونت سیما به تصویب رسیده است.

مجموعه‌های نمایشی "آخرین دربار( شاه)"، "فصل بی پروایی"، "سلمان فارسی"، "خیانت و جنایت پهلوی"، "حضرت ابوطالب (ع)"، "حماسه­ میشیان" نیز از جمله سریال­های فاخر است که با تایید اولویت ساخت آنها درمعاونت سیما، مراحل برآورد، نگارش فیلم نامه و ... را طی خواهند کرد.

- در نشست مدیران شبکه‌ها و مدیران فیلم و سریال با معاون سیما بر برنامه‌ریزی بلند مدت و راهبردی برای تولید سریال‌های فاخر (الف ویژه) و مجموعه‌های بزرگ تاریخی تاکید و مقرر شد زندگی شخصیت­های برجسته تاریخ اسلام و همچنین مشاهیر و مفاخر ایران و شخصیت­های برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درقالب سریال های ویژه به تصویر کشیده شود.

به همین منظوراز نخبگان و صاحب‌نظران برجسته کشور دعوت شده است تا در هم‌اندیشی مشترکی در دوم دی ماه سال 89 در رسانه ملی دیدگاه­های خود را درخصوص اولویت‌های ساخت سریال­های ویژه تلویزیونی درچهار گروه "تاریخ اسلام، دفاع مقدس، مشاهیر ایران و انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر" بر اساس منویات و انتظارات رهبرمعظم انقلاب اسلامی از رسانه ملی، با مدیران سیما، کارگردانان و تهیه کنندگان برجسته سینما و تلویزیون مطرح شود.