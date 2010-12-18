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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۷

پخش "کلاه پهلوی" بعد از "مختارنامه" شروع می‌شود

پخش "کلاه پهلوی" بعد از "مختارنامه" شروع می‌شود

مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی ضیاء‌الدین دری بعد از تمام شدن سریال "مختارنامه" روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مدیران شبکه‌ها و مدیران فیلم و سریال با علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما سریال­های فاخر و طرح­های بزرگ درحال تولید شبکه‌های مختلف به منظور بازخوانی فراز و فرودهای عبرت آموز تاریخ و مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای بررسی شد.
 
- 13 سریال فاخر درشبکه‌های مختلف سیما در حال ساخت، پیش تولید، فیلمنامه‌نویسی و تحقیق و پژوهش است که تعدادی از آنها از سال آینده درنوبت پخش قرار می‌گیرند.
 
مجموعه‌های "کلاه پهلوی"، "کاسه های سفالی"، "وضعیت سفید"، "اوسنه پادشاهی" و "تبریز مه‌آلود" پنج مجموعه در حال تولید شبکه‌های سیما هستند. سریال تاریخی "کلاه پهلوی" پس از پایان مجموعه "مختارنامه" روی آنتن خواهد رفت. ساخت دو سریال "حضرت موسی (ع)" و "صاعقه خاموش" نیز در معاونت سیما به تصویب رسیده است.
 
مجموعه‌های نمایشی "آخرین دربار( شاه)"، "فصل بی پروایی"، "سلمان فارسی"، "خیانت و جنایت پهلوی"، "حضرت ابوطالب (ع)"، "حماسه­ میشیان" نیز از جمله سریال­های  فاخر است که با تایید اولویت ساخت آنها درمعاونت سیما، مراحل برآورد، نگارش فیلم نامه و ... را طی خواهند کرد.
 
- در نشست مدیران شبکه‌ها و مدیران فیلم و سریال با معاون سیما  بر برنامه‌ریزی بلند مدت و راهبردی برای تولید سریال‌های فاخر (الف ویژه) و مجموعه‌های بزرگ تاریخی تاکید و مقرر شد زندگی شخصیت­های برجسته تاریخ اسلام و همچنین مشاهیر و مفاخر ایران و شخصیت­های برجسته انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درقالب سریال های ویژه به تصویر کشیده شود.
 
به همین منظوراز نخبگان و صاحب‌نظران برجسته کشور دعوت شده است تا در هم‌اندیشی مشترکی در دوم دی ماه سال 89 در رسانه ملی دیدگاه­های خود را درخصوص اولویت‌های ساخت سریال­های ویژه تلویزیونی درچهار گروه "تاریخ اسلام، دفاع مقدس، مشاهیر ایران و انقلاب اسلامی و تاریخ معاصر" بر اساس منویات و انتظارات رهبرمعظم انقلاب اسلامی از رسانه ملی، با مدیران سیما، کارگردانان و تهیه کنندگان برجسته سینما و تلویزیون مطرح شود.
کد مطلب 1211660

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