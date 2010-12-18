محمد ارباب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صحبت‎های محمود مشحون مبنی بر اینکه شرط اعزام ذوب آهن به مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا تسویه حساب با فدراسیون بسکتبال است، اظهار داشت: به هر حال او رئیس فدراسیون بسکتبال است و گفته‌های‌شان هم درست است. ذوب آهن بدهکار است.

وی یادآور شد: ما هنوز 7 درصد مربوط به قرار داد بازیکنان‌مان را پرداخت نکرده‌ایم. از این بابت به فدراسیون بسکتبال بدهکار هستیم.

* البته گفته شده که بخشی از بدهکاری شما مربوط به مسابقات سال گذشته غرب آسیاست که در ایران برگزار شد و قرار بود ذوب آهن میزبان باشد که البته این اتفاق روی نداد. درست است؟

سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: مگر باید به خاطر حضور در مسابقات هزینه‌ای پرداخت شود؟ سال گذشته اعلام شد که مهرام میزبانی را بر عهده گرفته است که در این صورت تمام هزینه‎های باید توسط این تیم پرداخت شود.

ارباب‎زاده در بخش دیگری از صحبت‎های خود گفت: با این همه هر تصمیم که از سوی فدراسیون بسکتبال گرفته شود تابع آن خواهیم بود. اما واقعا همه تیم‎ها پول‎ها و بدهکاری‎های خود را پرداخت کرده‎اند و فقط ما این کار را انجام نداده‎ایم. تیمی مانند صبامهر بدهکار نیست؟

* اما در مورد این تیم هم تسویه حساب کامل مالی شرط حضور در رقابت‎های لیگ برتر قرار داده شده است! وی در این مورد گفت: بله؛ اما ادامه راه را هم خواهیم دید!

سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن در پایان اظهارداشت: درهر صورت تابع تصمیمات فدراسیون بسکتبال هستیم. هر چه مسئولان بگویند درست است و همان را اجرا می‌کنیم. اما فکر نمی‎کنم مشکل خاصی وجود داشته باشد تا آنجا مانع از حضور ما در مسابقات وابا شود. ذوب آهن در مسابقات بسکتبال غرب آسیا شرکت می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیم ذوب آهن در گروه A مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا از 13 دی ماه در سوریه آغاز می‎‌شود. این تیم سال گذشته عنوان سوم این رقابت‎ها را به دست آورد.