محمد ارباب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به صحبتهای محمود مشحون مبنی بر اینکه شرط اعزام ذوب آهن به مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا تسویه حساب با فدراسیون بسکتبال است، اظهار داشت: به هر حال او رئیس فدراسیون بسکتبال است و گفتههایشان هم درست است. ذوب آهن بدهکار است.
وی یادآور شد: ما هنوز 7 درصد مربوط به قرار داد بازیکنانمان را پرداخت نکردهایم. از این بابت به فدراسیون بسکتبال بدهکار هستیم.
* البته گفته شده که بخشی از بدهکاری شما مربوط به مسابقات سال گذشته غرب آسیاست که در ایران برگزار شد و قرار بود ذوب آهن میزبان باشد که البته این اتفاق روی نداد. درست است؟
سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: مگر باید به خاطر حضور در مسابقات هزینهای پرداخت شود؟ سال گذشته اعلام شد که مهرام میزبانی را بر عهده گرفته است که در این صورت تمام هزینههای باید توسط این تیم پرداخت شود.
اربابزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: با این همه هر تصمیم که از سوی فدراسیون بسکتبال گرفته شود تابع آن خواهیم بود. اما واقعا همه تیمها پولها و بدهکاریهای خود را پرداخت کردهاند و فقط ما این کار را انجام ندادهایم. تیمی مانند صبامهر بدهکار نیست؟
* اما در مورد این تیم هم تسویه حساب کامل مالی شرط حضور در رقابتهای لیگ برتر قرار داده شده است! وی در این مورد گفت: بله؛ اما ادامه راه را هم خواهیم دید!
سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن در پایان اظهارداشت: درهر صورت تابع تصمیمات فدراسیون بسکتبال هستیم. هر چه مسئولان بگویند درست است و همان را اجرا میکنیم. اما فکر نمیکنم مشکل خاصی وجود داشته باشد تا آنجا مانع از حضور ما در مسابقات وابا شود. ذوب آهن در مسابقات بسکتبال غرب آسیا شرکت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای تیم ذوب آهن در گروه A مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا از 13 دی ماه در سوریه آغاز میشود. این تیم سال گذشته عنوان سوم این رقابتها را به دست آورد.
