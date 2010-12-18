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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۴

هفته شانزدهم بوندس لیگا/

مونشن گلادباخ قعرنشین در خانه به هامبورگ باخت

مونشن گلادباخ قعرنشین در خانه به هامبورگ باخت

تیم فوتبال مونشن گلادباخ در نخستین دیدار از هفته شانزدهم رقابت های بوندس‌لیگا در دیداری خانگی مقابل مونشن گلادباخ تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ دیشب با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ قعرنشین به پیروزی رسید. برای گلادباخ در این دیدار کامارگو در دقیقه 48 گل زد و الیا (46) و تروخوفسکی (72) گل های تیم میهمان را به ثمر رساندند.

برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:

یکشنبه 27/9/1389
* اینتراخت فرانکفورت - بروسیا دورتموند
* نورنبرگ - هانوفر
* شالکه - کلن
* وردربرمن - کایزرسلاترن
* ولفسبورگ - هوفنهایم
* سنت پائولی - ماینتس

دوشنبه 28/9/1389
* بایرلورکوزن - فرایبورگ
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:
1- دورتموند 43 امتیاز
2- بایرلورکوزن 32 امتیاز
3- هانوفر 31 امتیاز
4- ماینتس 30 امتیاز
-------------------------------------------
8- هامبورگ 24 امتیاز  - یک بازی بیشتر
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16- کلن 15 امتیاز
17- اشتوتگارت 12 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز - یک بازی بیشتر

کد مطلب 1211668

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