مونشن گلادباخ قعرنشین در خانه به هامبورگ باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ دیشب با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ قعرنشین به پیروزی رسید. برای گلادباخ در این دیدار کامارگو در دقیقه 48 گل زد و الیا (46) و تروخوفسکی (72) گل های تیم میهمان را به ثمر رساندند.

برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:



یکشنبه 27/9/1389

* اینتراخت فرانکفورت - بروسیا دورتموند

* نورنبرگ - هانوفر

* شالکه - کلن

* وردربرمن - کایزرسلاترن

* ولفسبورگ - هوفنهایم

* سنت پائولی - ماینتس

دوشنبه 28/9/1389

* بایرلورکوزن - فرایبورگ

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ



جدول رده بندی:

1- دورتموند 43 امتیاز

2- بایرلورکوزن 32 امتیاز

3- هانوفر 31 امتیاز

4- ماینتس 30 امتیاز

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8- هامبورگ 24 امتیاز - یک بازی بیشتر

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16- کلن 15 امتیاز

17- اشتوتگارت 12 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز - یک بازی بیشتر