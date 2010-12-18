مونشن گلادباخ قعرنشین در خانه به هامبورگ باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ دیشب با نتیجه 2 بر یک مقابل مونشن گلادباخ قعرنشین به پیروزی رسید. برای گلادباخ در این دیدار کامارگو در دقیقه 48 گل زد و الیا (46) و تروخوفسکی (72) گل های تیم میهمان را به ثمر رساندند.
برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:
یکشنبه 27/9/1389
* اینتراخت فرانکفورت - بروسیا دورتموند
* نورنبرگ - هانوفر
* شالکه - کلن
* وردربرمن - کایزرسلاترن
* ولفسبورگ - هوفنهایم
* سنت پائولی - ماینتس
دوشنبه 28/9/1389
* بایرلورکوزن - فرایبورگ
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ
جدول رده بندی:
1- دورتموند 43 امتیاز
2- بایرلورکوزن 32 امتیاز
3- هانوفر 31 امتیاز
4- ماینتس 30 امتیاز
-------------------------------------------
8- هامبورگ 24 امتیاز - یک بازی بیشتر
-------------------------------------------
16- کلن 15 امتیاز
17- اشتوتگارت 12 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز - یک بازی بیشتر
نظر شما