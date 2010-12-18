نگرانی جدی از انتقال ایدز جنسی/ فرصت 5 ساله برای مقابله با موج سوم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان به ایدز در کشور نشان می دهد که تا کنون بالغ بر 22 هزار نفر مبتلا به این ویروس شناسایی شده اند و پیش بینی می شود در حدود چهار برابر این تعداد مبتلا نیز وجود داشته باشد که متاسفانه هنوز به دلایل گوناگون شناسایی نشده اند. در واقع، بیشترین نگرانی از بابت همین مبتلایان ناشناخته است که بعضا خودشان هم از بیماری خود اطلاعی ندارند. این مسئله می تواند زمینه ساز شیوع بالای تعداد مبتلایان به ایدز در جامعه باشد.

کارشناسان بر این باورند یکی از دلایل بروز رفتارهای پرخطر و کنترل نشده جنسی در نسل جوانان، ناشی از بالا رفتن سن ازدواج باشد. مشکلات پیش روی جوانان برای تامین هزینه های ازدواج و زندگی، باعث شده که آمار جوانان مجرد رو به افزایش باشد به طوری که برنامه های در نظر گرفته شده برای برگزاری ازدواج آسان نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفته است.

این در حالی است که نیاز جنسی در انسان را نمی توان نادیده گرفت بلکه می بایست شرایطی فراهم کرد که مشکلات جامعه جوان کشور به حداقل برسد که ازدواج بهترین راه کنترل رفتارهای پرخطر جنسی در جامعه است.

دکتر عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت اخیرا در نشست مدیران گروه تخصصی بیماریها و کارشناسان ایدز سراسر کشور با بیان اینکه تغییر الگوی انتقال ایدز به ارتباط جنسی در بین جوانان نگران کننده است اعلام کرده این روند می تواند همان موج سوم انتقال ایدز باشد.

وی ضمن اشاره به تاثیر گذاری اجرای برنامه کاهش آسیب با آموزش همگانی و اطلاع رسانی، هشدار داده است که اگر تا پنج سال این برنامه ها و مداخلات اجرا نشود باید منتظر رسیدن موج سوم انتقال ایدز از طریق ارتباط جنسی غیر ایمن باشیم.

این در حالی است که وزیر بهداشت، عدم آگاهی از خطرات بیماری ایدز را بزرگترین معضل پیش روی نظام سلامت کشور دانسته و از تدوین برنامه جامع وزارت بهداشت برای مبارزه با ایدز خبر داده که به صورت کشوری اجرا خواهد شد.

دکتر مرضیه وحیددستجردی، آغاز زمان اجرای این برنامه را از امسال (1389) اعلام کرده که تا سال 1393 ادامه خواهد داشت. وی، توجه به مبحث آموزش و یافتن بیماران و درمان آنها و همچنین پیشگیری از بیماری را مهمترین اصل در تدوین برنامه مبارزه با ایدز عنوان داشته است.

وزیر بهداشت تاکید دارد برنامه سوم ایدز به مبحث پیشگیری با رویکرد تمرکز بر روی زنان، نوجوانان و جوانان اجرا می شود.

با این حال دکتر علیرضا مصداقی نیا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت نسبت به افزایش موارد ابتلا به ایدز در میان زنان ایرانی تا حدودی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که کنترل HIV موضوعی نیست که این وزارتخانه به تنهایی قادر به انجام آن باشد.

بر اساس آماری که معاون بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده است، روزانه 6 هزار نفر در دنیا مبتلا به HIV می شوند که 51 درصد از این مبتلایان زن هستند و 41 درصد آنها در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند.

در عین حال وزیر بهداشت نیز با توجه به نگرانیهای که از بابت انتقال این بیماری در جامعه از طریق جنسی وجود دارد عنوان داشته آنچه برای ما خطر جدی است مسائل مربوط به ارتباطات اخلاقی است که منجر به بیماری ایدز شده و پیش بینی می کنیم با روندی که پیش رو داریم تعداد مبتلایان در چهار یا پنج سال آینده پنج برابر شود.

دستجردی با خطاب قرار دادن نسل جوان جامعه مبنی بر رعایت مسائل اخلاقی و دوری از رفتارهایی که ممکن است ابتلا به این بیماری را به دنبال داشته باشد، اظهارداشت: توصیه ما به نسل جوان این است که مسائل اخلاقی و بهداشتی را رعایت بکنند و خانواده ها مراقبت لازم را داشته باشند و این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که جانشان در خطر است. اگر این موضوع از این طریق بخواهد شعله ور شود احتمالا آتشفشانی از ایدز را در کشور خواهیم داشت.

در هر حال آنچه از لابه لای توصیه های هشدارگونه مسئولان وزارت بهداشت می توان استنباط کرد، این است که شیوع و انتقال ایدز از طریق رفتارهای پرخطر جنسی به شدت سلامت افراد و جامعه را تهدید می کند و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای علمی و اجرایی از عوارض ناگوار این بیماری که آسیبهای جسمانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد جلوگیری کرد.

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گزارش از حبیب احسنی پور