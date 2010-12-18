مقدار تولید برق بادی در کشور به 2 هزار مگاوات افزایش می یابد

یوسف آرمودلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر برق بادی کشور از طریق توربینهای نصب شده درمنجیل، بینالود، تبریز، زابل، شیراز و ماهشهر تولید می شود.

وی همچنین با بیان اینکه 120 توربین برق بادی در نخستین و بزرگترین نیروگاه برق بادی ایران در منجیل نصب شده است، از برنامه ریزی های جدی سانا برای افزایش تولید برق بادی در کشور خبرداد.

مدیرعامل سانا گفت: با توجه به برنامه ریزی جدی دولت برای واگذاری فرآیند تولید برق به بخش خصوصی، ساخت نیروگاه ها از جمله نیروگاههای برق بادی به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شده است و این سرمایه گذاران از 18 ماه پیش برای تولید 600 مگاوات برق بادی با وزارت نیرو قرارداد بسته اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: صرفه جویی در منابع انرژی تجدید ناپذیر، حفظ محیط زیست و ایجاد فرصتهای شغلی جدید سه مزیت مهم توسعه نیروگاههای برق بادی در ایران است.

آرمودلی افزود: تولید هر مگاوات برق بادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای 15 تا 20 نفر شغل ایجاد می کند.

وی بیان داشت: در نیروگاه 100مگاواتی منجیل که سالانه 180 میلیون کیلووات ساعت برق تولید می کند 90 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول بکار هستند.

مدیرعامل سانا یادآورشد: اگر سانا بتواند در اجرای برنامه های خود برای افزایش تولید برق بادی در کشور موفق شود می توان امیدوار بود تا سال 92 زمینه اشتغال30 هزار نفر درکشور فراهم شود.