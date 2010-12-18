به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری جمعه شب در نشست چهار ساعته استاندار کردستان با رئیس اتحادیه های مجامع امور صنفی سنندج، اظهار داشت: در راستای ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی فعالیتهای اتحادیه های صنفی سنندج، برج اصناف در سنندج احداث می شود.

وی عنوان کرد: از چند سال قبل زمینی در محل سایت اداری به مجامع امور صنفی سنندج واگذار شده است که تاکنون به دلایل مختلف امکان احداث آن وجود نداشته است ولی با توجه به پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد مسئولان استان برای همکاری در این بخش، برج اصناف در سنندج احداث و راه اندازی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر اتحادیه های صنفی سنندج در مکان های مختلف و در شرایط نامناسبی اسکان داده شده اند که این وضعیت به هیچ عنوان متناسب با شان و جایگاه آنان نیست که با احداث برج اصناف می توان علاوه بر ساماندهی اصناف در یک محل، زمینه های هر چه بهتر برای نظارت و بازرسی بر فعالیت اتحادیه های صنفی را نیز فراهم کرد.

اسراری از شهردار سنندج برای حمایت و مساعدت لازم در جهت احداث برج اصناف در این شهر درخواست همکاری کرد و افزود: با توجه به ارتباط تنگاتنگ واحدهای صنفی و شهرداری، انتظار می رود که در راستای احداث برج اصناف نیز شهرداری همکاری جدی تری داشته باشد.

وی در ادامه این نشست به بیان تعدادی دیگر از مشکلات و نارسایی های حوزه اصناف پرداخت و افزود: اصناف و بازاریان کردستان در تمامی شرایط همگام و همراه با دولت و مردم حرکت کرده و خوشبختانه در حال حاضر نیز در بحث هدفمندی یارانه ها شاهد مشارکت بهتری از این قشر هستیم.

در ادامه این نشست که با حضور نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس، شهردار سنندج، مدیر کل امور مالیاتی استان برگزار شد، روسای اتحادیه های امور صنفی شهرستان سنندج به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند.