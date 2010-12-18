پیکان ایران به رده دوم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز مرحله مقدماتی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان جمعه شب در سالن الغرافه دوحه با پیروزی تیم اسکرا لهستان مقابل العربی قطر به پایان رسید.

پس از پایان این دیدار، نماینده کشورمان که روز گذشته به واسطه پیروزی برابر الاهلی مصر صدرنشین گروه A شده بود جای خود در صدر جدول رده‎بندی این گروه را به نماینده لهستان داد و خود به رده دوم سقوط کرد. مشابه این جابه جایی در گروه B اتفاق افتاد. جائیکه دینامسکو روسیه به خاطر پیروزی برابر پائول میچل آمریکا صدرنشین شده بود اما بعد از شکست نماینده آرژانتین مقابل مدافع عنوان قهرمانی به رده دوم سقوط کرد تا ترنتینو ایتالیا در صدر این گروه قرار بگیرد.

نتیجه کامل دیدارهای برگزار شده در روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان و جدول رده‎بندی این رقابت‎ها به شرح زیر است:

* پیکان ایران 3 - الاهلی مصر صفر

* پائول میچل آمریکا صفر - دینامسکو روسیه

* بولیوار آرژانتین یک - ترنتینو ایتالیا 3

* اسکرا لهستان 3 - العربی قطر صفر

جدول رده‎بندی گروه A:

1- اسکرا لهستان (2 برد، 4 امتیاز)

2- پیکان ایران (یک باخت، یک برد، 3 امتیاز)

3- العربی قطر (یک باخت، یک برد، 3 امتیاز)

4- الاهلی مصر (2 باخت، 2 امتیاز)

جدول رده‎بندی گروه B:

1- ترنتینو ایتالیا (2 برد، 4 امتیاز)

2- دینامسکو روسیه (یک باخت، یک برد، 3 امتیاز)

3- بولیوار آرژانتین (یک باخت، یک برد، 3 امتیاز)

4- پائول میچل آمریکا (2 باخت، 2 امتیاز)

هشت تیم شرکت کننده در ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان امروز با قرعه استراحت روبرو هستند. این رقابت‎ها فردا یکشنبه با برگزاری چهار دیدار پایانی مرحله مقدماتی پیگیری می‎شود که طی آن نماینده کشورمان به مصاف تیم میزبان می‎رود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* ترنتینو ایتالیا - پائول میچل آمریکا

* اسکرا لهستان - الاهلی مصر

* دینامسکو روسیه - بولیوار آرژانتین

* العربی قطر - پیکان ایران

پیکان ایران سال گذشته برای نخستین بار در رقابت‏های قهرمانی باشگاه‎های جهان شرکت کرد و در رده چهارم این مسابقات قرار گرفت. ضمن اینکه ترنتینو ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است.