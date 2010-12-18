به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: هر افزایش قیمتی در ویزیتها و داروها به بهانه هدفمندی یارانهها غیرقانونی است و هیچ پزشکی طبق قانون حق انجام این کار را ندارد.
وی ادامه داد: یارانه داروها نیز پابرجا بوده و هزینههایی هم که از رهگذر افزایش قیمت حاملهای انرژی، کرایههای حمل و نقل و موارد دیگر نظیر پوشش کپسولها و غیره در جریان هدفمندی یارانهها به شرکتهای دارویی تحمیل میشود، از محل همان قانون هدفمندی قابل جبران است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در قانون هدفمندی یارانهها هیچگونه افزایش قیمتی در دارو، تجهیزات پزشکی و تعرفههای پزشکان قابل قبول نیست و تخلف محسوب میشود.
وزیر بهداشت تاکید کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در قانون هدفمندی یارانهها هیچگونه افزایش قیمتی در دارو، تجهیزات پزشکی و تعرفههای پزشکان قابل قبول نیست و تخلف محسوب میشود.
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