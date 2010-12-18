تمام نیروهای شرکتی آموزش و پرورش قراردادی می شوند

جعفر بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: پیش از این دکتر احمدی نژاد بر حذف فعالیت شرکتهای پیمانی تاکید کرده و طی بخشنامه ای دستگاهها را ملزم به انعقاد قرارداد انجام کار معین با نیروهای شرکتی کرده بود که آن را به همه ادارات آموزش و پرورش ابلاغ کردیم.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مربوط به تعداد پست‌های سازمانی حوزه ستادی و سایر تشکیلات تفصیلی و تعداد پست‌های سازمانی ادارات کل استان‌ها و مراکز آموزشی (اعم از اداری و آموزشی مدارس) در سطح کل کشور مورد تأیید و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری قرار گرفته که به دنبال آن احکام تمامی نیروهای "شرکتی " تبدیل وضعیت یافته به "قراردادی " صادر شده است.

پیش از این علیرضا علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش در سال 1387 طی نامه ای به شماره 25599/140 در بیست و هشتم آبان ماه سال 1387 به رئیس جمهور اعلام کرده بود که " بیش از نیم میلیون نفر از هموطنان زحمتکش در قالبهای مختلف از جمله معلم حق التدریس، مربی آموزشیار نهضت سوادآموزی، حق التدریس نهضت سواد آموزی، نیروهای شاغل شرکتی، قراردادی کار معین، قرارداد حجمی، قرارداد خدماتی، قرارداد با انجمن اولیا و مربیان، قرارداد با هیئت امنای مدارس هیئت امنایی، کارورز معرفی شده از سوی بنیاد شهید برای اشتغال در آموزش و پرورش، نیروهای همکار فی سبیل الله و جهادی، معلمان و کارکنان شاغل مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی و ... به دلیل نیاز مقطعی آموزش و پرورش، عدم امکان جذب در بازار کار، علاقمندی برای همکاری در محیط های فرهنگی به صورت پاره وقت یا معادل تمام وقت (غیراستخدامی) با دریافت حداقل دستمزد از آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان مدارس، مدارس غیر انتفاعی و یا بنیادهای خیریه و ... به نحوی با آموزش و پرورش کشور از دور افتاده ترین نقاط تا شهرهای بزرگ همکاری داشته اند."

جعفری ادامه داد: برخی از ادارات آموزش و پرورش مانع از پرداخت حقوق این نیروها شده اند که در واقع مخالف اهداف و سیاستهای راهبردی است.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: به همین دلیل ادارات آموزش و پرورش را موظف به پرداخت حقوق این افراد که به تازگی با آنها قراداد انعقاد شده کرده ایم و باید گزارش عملکرد خود را در این زمینه به وزارت آموزش و پرورش ارائه دهند.