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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

خدایی به مهر خبر داد:

ثبت‌نام بیش از 500 هزار نفر در کنکور 90/ ادامه ثبت نام تا 28 آذر

ثبت‌نام بیش از 500 هزار نفر در کنکور 90/ ادامه ثبت نام تا 28 آذر

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره میزان ثبت‌نام داوطلبان در کنکور سراسری 90 گفت: تاکنون بیش از 500 هزار نفر در آزمون ثب نام کرده اند.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 90 منحصراً به صورت اینترنتی انجام می ‌شود و در پایان روز یکشنبه 28 آذرماه پایان می‌پذیرد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 1390 در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه 9، جمعه 10، صبح روز شنبه 11 تیرماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.

پیش از این محمد حسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با تشریح مصوبات کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور درباره میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور 90 به مهر گفت: تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 90 به میزان 25 درصد به تصویب رسید همچنین مقرر شد که در کنکور 90 سوابق تحصیلی یعنی نمرات دروس امتحانات نهایی به جای معدل در کنکور تأثیرگذار باشند.

کد مطلب 1211679

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