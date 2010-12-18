پرداخت تسهیلات ازدواج در کردستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، از ابتدای آبان ماه سال جاری سامانه اینترنتی برای دریافت تسهیلات ازدواج امکان ثبت نام برای زوج های کردستانی را ممنوع کرده و این مشکل بعد از گذشت بیش از 50 روز همچنان ادامه دارد و تاکنون اقدامی برای رفع آن توسط مسئولان انجام نشده است.

برای استفاده از تسهیلات ازدواج، باید زوج ها به سامانه اینترنتی پرداخت تسهیلات ازدواج رفته و پس از ثبت نام و مشخص کردن نام بانک مورد نظر، با مراجعه حضوری از این امکان استفاده کنند که از ابتدای آبان ماه تاکنون و به دلیل محدودیت ایجاد شده در منابع اعتباری هیچ زوج کردستانی نتوانسته است در این سامانه ثبت نام کند.

با انتخاب نام کردستان در محل سکونت: عبارت هیچ موردی یافت نشد نشان داده می شود

با توجه به مکانیزم ایجاد شده در سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج، افراد پس از ثبت مشخصات خود، نام استان مورد نظر را اعلام می کنند و بعد از این مهم اسامی بانک های عاملی که آمادگی برای پرداخت تسهیلات ازدواج را دارند مشخص می شود که متاسفانه با انتخاب نام استان کردستان عبارت "هیچ موردی یافت نشد" نشان داده می شود.

در حالی که با انتخاب نام کردستان عبارت "هیچ موردی یافت نشد" نشان داده می شود که کافی است اسم یکی از استان های دیگر و یا حتی استان های همجوار کردستان همچون، آذربایجان غربی، زنجان و یا حتی کرمانشاه را انتخاب کرد تا اسامی مختلف بانک ها را برای پرداخت تسهیلات ازدواج نشان دهد.

خبرنگار مهر در سنندج به سراغ مدیر امور شعب بانک ملی استان کردستان که همزمان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های عامل این استان هم می باشد رفت، تا موضوع را بررسی کند که البته پاسخ های این مسئول نیز فقط در حوزه بانک ملی استان و دفاع از عملکرد این بخش خلاصه می شد.

منوچهر رضانیا اظهار داشت: تعیین سهمیه برای بانک ها و مدیریت این سامانه به استان های هیچ ارتباطی ندارد و این مسئله را بانک مرکزی در تهران مدیریت می کند بنابراین ما در استان کردستان هیچ گونه دخالتی در پرداخت تسهیلات نداریم و باید بر اساس سهمیه کشوری در این بخش اقدام کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به سهمیه بندی اعلام شده توسط بانک مرکزی کشور، بانک ملی استان کردستان موظف به پرداخت شش هزار فقره تسهیلات ازدواج در سال جاری است که از اول فروردین تا 16 آذرماه سال جاری، چهار هزار و 600 مورد پرداخت شده است و روند پرداخت ها در شعبه های این بانک در سطح استان همچنان ادامه دارد.

رئیس امور شعب بانک ملی استان کردستان بیان داشت: ما هیچ گونه امکانی برای دخل و تصرف در سامانه پرداخت تسهیلات ازدواج را نداریم و باید این موضوع از طریق مسئولان بانک مرکزی کشور پیگیری شود.

رضانیا افزود: بانک ملی استان کردستان پس از ثبت نام افراد و در کوتاهترین زمان ممکن تسهیلات ازدواج را به افراد متقاضی و واجد شرایط پرداخت می کند و حتی با توجه به مشکلات مردم استان و در راستای ارائه خدمت بهتر به زوج های جوان، تنها معرفی یک ضامن برای استفاده از این تسهیلات کافی است.

سایر مدیران بانک های عامل استان کردستان نیز صحبت های مشابه با مدیر امور شعب بانک ملی استان را در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر ارائه می کنند و حرف آنها این است که بانک های استان هیچ گونه دخل و دخل و تصرفی در این موضوع نداشته و مسئولیت با بانک مرکزی است.

یکی از مدیران بانک تجارت استان کردستان نیز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: طی چند روز گذشته حدود دو ساعت امکان ثبت نام برای متقاضیان کردستانی توسط بانک تجارت فراهم شد که بیش از 500 نفر ثبت نام کردند و بعد از گذشت این مدت زمان باز هم امکان ثبت نام در استان دچار محدودیت شده و البته این محدودیت ثبت نام همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمارهای رسمی اداره کل ثبت احوال استان کردستان، در شش ماهه اول سال جاری 9 هزار 297 مورد واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که مقایسه این آمار با سال گذشته از کاهش 200 موردی ثبت واقعه ازدواج خبر می دهد و البته مقایسه این آمار با سال 87 نیز همچنان نشان از کاهش است.

روند کاهشی ازدواج در حالی همچنان ادامه دارد که متاسفانه مسئولان بانک های استان و سایر مدیران کردستان بعد از گذشت 50 روز از موضوع محدودیت در پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام قابل توجهی را انجام نداده و باعث سرگردانی و بلاتکلیفی زوج های جوان در این استان شده اند.

برای بررسی هر چه بهتر این موضوع تنها کافی است تا دقایقی در صف های شلوغ بانک های شهر سنندج منتظر باشی و در این مدت بسیار اندک با افراد متعددی مواجه می شوی که برای چندمین بار به شعبه ها و سرپرستی بانک های استان برای استفاده از تسهیلات ازدواج مراجعه می کنند.

حامد و سروه که هر دو دانشجوی پیام نور مرکز سنندج هستند، بیش از 70 روز است که عقد کرده و قرار بوده که با دریافت تسهیلات ازدواج و همزمان با عید قربان زندگی مشترک خود را آغاز کنند، ولی می گویند که از همان روزهای اول با مراجعه به سامانه تسهیلات ازدواج تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند.

این زوج جوان اظهار داشتند: ما به مدیریت تمامی بانک های کردستان مراجعه حتی به یکی از نماینده های سنندج در مجلس شورای اسلامی نیز نامه نوشتیم ولی متاسفانه تا امروز امکان استفاده از این تسهیلات را پیدا نکرده و هر بار با این پاسخ مواجه می شویم که باید منتظر باشید تا سایت باز شده و سپس ثبت نام کنید.

در حالیکه افرادی زیادی همچون حامد و سروه همچنان در انتظار تسهیلات بخش ازدواج به سر می برند که هر روز در صحبت های مسئولان کشوری و استانی بر ترویج ازدواج و تسهیل شرایط لازم برای این مهم در جامعه مورد تاکید قرار می گیرد و این در حالیست که در استان کردستان از پرداخت تسهیلات قانونی به این افراد خودداری می شود.