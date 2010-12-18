دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد انگیزه‎های وی در گرایش به رشته تخصصی خود گفت: انگیزه‏هایی که مرا به سمت جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک و بطور عمده مطالعات منطقه‏ای کشاند شناخت مناطق و مردم و سیاستهای کشور بویژه کشورهای همسایه بود. اینها مرا به سمت این رشته سوق داد و تشویق به ادامه مطالعاتم در این رشته کرد. اینکه بتوانم در سیاست خارجی کشور مفید واقع شوم . چگونگی تعامل با همسایگان و مناسبات پیرامونی و افزایش و ارتقای سطح و جایگاه منطقه‏ای کشور از دیگر انگیزه‎هایم برای دنبال کردن این رشته بوده‏اند.

امیر احمدیان در مورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی خود نیز گفت: اینکه چرا رشته‎های علمی را در دانشگاهها دایر می‎کنیم بدون اینکه فکری کرده باشیم برای کسانی که فارغ التحصیل در این رشته‏ها می‎شوند و اینکه کجا جذب خواهند شد از مسائل این حوزه است .

وی گفت: کشور منابع زیادی را صرف آموزش و پرورش رشته‎های علمی می‏کند که به جهت نبود بخشهایی که آنان را جذب کند ناکارآمد می شوند . بنابراین پرسش اصلی من این است که چرا ما در برنامه‏ریزیهایمان نسبت به آموزشهای تخصصی و عمومی برنامه ‎ریزی نمی‎کنیم بدین صورت که بخش آموزش عالی ما باید به آن میزانی که بخش اجرایی به آن نیاز دارد نیروی انسانی مورد نیاز را تربیت کند.

امیراحمدیان یادآور شد: علاقمندان با انگیزه‏های بسیار عالی و آرمانی به رشته‏های علمی مختلف می‎روند و در این رشته‏ها متخصص می‏شوند اما به جهت نیافتن امکان اشتغال در آن رشته مورد نظر هرز می‏روند و در بخشهای دیگری جذب می‌شوند.

وی افزود: طبیعی است که آنها به مرور کارآمدی خود را از دست می دهند و بهره‎وری کم می‏شود. بنابراین هشداری برای مسئولان است که درباره این موضوع فکری کرده و تصمیمی بگیرند و با برنامه‏ریزیهای و نیازسنجی به تربیت متخصص اقدام شود .