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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

تربیت متخصص باید با نیاز حوزه‌های مختلف هماهنگ باشد

تربیت متخصص باید با نیاز حوزه‌های مختلف هماهنگ باشد

استاد مطالعات روسیه شناسی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه تربیت متخصص باید با نیازهای حوزه‌های مختلف هماهنگ باشد، گفت: بی توجهی به این موضوع هرز رفتن منابع و کارآمدی نیروهای تربیت شده را بدنبال دارد.

دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد انگیزه‎های وی در گرایش به رشته تخصصی خود گفت: انگیزه‏هایی که مرا به سمت جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک و بطور عمده مطالعات منطقه‏ای کشاند شناخت مناطق و مردم و سیاستهای کشور بویژه کشورهای همسایه بود. اینها مرا به سمت این رشته سوق داد و تشویق به ادامه مطالعاتم در این رشته کرد. اینکه بتوانم در سیاست خارجی کشور مفید واقع شوم . چگونگی تعامل با همسایگان و مناسبات پیرامونی و افزایش و ارتقای سطح و جایگاه منطقه‏ای کشور از دیگر انگیزه‎هایم برای دنبال کردن این رشته بوده‏اند.
 
امیر احمدیان در مورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی خود نیز گفت: اینکه چرا رشته‎های علمی را در دانشگاهها دایر می‎کنیم بدون اینکه فکری کرده باشیم برای کسانی که فارغ التحصیل در این رشته‏ها می‎شوند و اینکه کجا جذب خواهند شد از مسائل این حوزه است .
 
وی گفت: کشور منابع زیادی را صرف آموزش و پرورش رشته‎های علمی می‏کند که به جهت نبود بخشهایی که آنان را جذب کند ناکارآمد می شوند . بنابراین پرسش اصلی من این است که چرا ما در برنامه‏ریزیهایمان نسبت به آموزشهای تخصصی و عمومی برنامه ‎ریزی نمی‎کنیم بدین صورت که بخش آموزش عالی ما باید به آن میزانی که بخش اجرایی به آن نیاز دارد نیروی انسانی مورد نیاز را تربیت کند.
 
امیراحمدیان یادآور شد: علاقمندان با انگیزه‏های بسیار عالی و آرمانی به رشته‏های علمی مختلف می‎روند و در این رشته‏ها متخصص می‏شوند اما به جهت نیافتن امکان اشتغال در آن رشته مورد نظر هرز می‏روند و در بخشهای دیگری جذب می‌شوند.
وی افزود: طبیعی است که آنها به مرور کارآمدی خود را از دست می دهند و بهره‎وری کم می‏شود. بنابراین هشداری برای مسئولان است که درباره این موضوع فکری کرده و تصمیمی بگیرند و با برنامه‏ریزیهای و نیازسنجی به تربیت متخصص اقدام شود .
کد مطلب 1211682

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