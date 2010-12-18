استادان موسیقی و مداحی

خبرگزاری مهر - گروه موسیقی: از دیرباز تعزیه و هنر آواز ( موسیقی) درخدمت هم بوده و به نوعی مکمل یکدیگر بوده اند؛ این رابطه به بطن و متن دو مقوله موسیقی و نمایش باز می گردد که هر دو خاستگاهی فرهنگی و اجتماعی دارند. با نگاهی گذرا به آثارمناسبتی و مذهبی چند قرن گذشته متوجه می شویم که هر جا که اثری با همگرایی این دو خلق شده اثری ماندگار و تاثیرگذار به وجود آمده و هرجایی هم که این دو از یکدیگر غافل شده اند ابتذال خود نمایی کرده است.

در سالها و دهه ها اخیرکه نمودهای مختلف زندگی شهری با تمامی ویژگیهایش از جمله دستاوردهای تکنیکی و فناوری های ارتباطی،الگو پذیری،افزایش شتاب تحولات،کمرنگ شدن سنتها و...وهمچنین تهاجمات فرهنگی به شکلهای متنوع بروز یافته و سیمای زندگی مردم جوامع مختلف را دستخوش تغییر و تحولات اساسی کرده است بسیاری از شاکله های فرهنگی و هنری که در تعامل و ارتباطی تنگاتنگ همزیستی داشته و تولیداتی همسنخ و در جهت اغنای فرهنگی در کشور همراه داشته دچار تزلزل و از هم گسیختگی شده است.



این سستی و تزلزل در ابعاد مختلف رخ داده و به مرور زمان و همزمان با وخامت اوضاعی که در تولیدات به اصطلاح فرهنگی روی داده قابل مشاهده و لمس است به طوری که این تشخیص و ممیزی از سطح کارشناسان به سطح عمومی کشیده شده و تا حدی مردم و عوام را نیز با واکنش هایی وا داشته است.



نوحه خوانی،مرثیه خوانی،مقتل خوانی و ...وبه طور کلی مداحی - که غلط مصطلحی برای القای واژه های یاد شده است – از جمله همین امور است که به علت بی توجهی به مبانی و اصول بنا شده به ابتذال کشیده شده است و زنگ خطر را برای متولیان امور فرهنگی به صدا درآورده است.



بر خلاف اینکه عده ای چنین می اندیشند که مداحی و تولید آثار مذهبی مقطعی و دوره ای و دارای تاریخ مصرفی چند روزه (ایام سوگواری) است و متولیان آن را باید فقط در نهادها و دستگاههای مرتبط با مساجد و مداحان جستجو کرد باید به این نکته انگشت تاکید گذاشت که همه دستگاههای فرهنگی کشور و تمامی دستگاههایی که به نوعی مسئولیت هنرهای نمایش و موسیقی را برعهده دارند موظف و مکلف به رسیدگی به این معضل هستند تا با آسیب شناسی کارشناسانه و با بهره گیری از متخصصان و هنرمندان به بازسازی ساختار و پروسه تولید آثار مذهبی بپردازند تا شاید با گذشت یک دوره چند ساله و تعلیم یک نسل، آب رفته را به جوی بازگردانند.

