جشنواره تئاتر تک نفره مجال بروز خلاقیت هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره به همت بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران از 25 تا 30 دیماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود. در دومین دوره از این جشنواره نمایشهای تک نفره بسیاری از تهران و شهرستانها برای شرکت در این جشنواره توسط هیئت انتخاب بازخوانی شدهاند که از این میان حدود 55 اثر برای اجرا انتخاب شدهاند.
محمود عزیزی دبیر این دوره از جشنواره درباره استقبال علاقمندان و تسهیلات اختصاص یافته به جشنواره به خبرنگار مهر گفت: استقبال بسیار زیادی از این دوره از جشنواره تئاتر تک تفر شده است. متون بسیاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و از میان 55 متن برای شرکت در جشنواره انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: استقبال هنرمندان شهرستانی بسیار خوب بوده است. تا آنجا که 35 درصد متون انتخابی از شهرستانها بودهاند. به تناسب امکاناتی که هر نمایش به آن نیازمند است تسهیلاتی به آنها تعلق میگیرد. این حمایت مالی از طرف بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران انجام میشود و هماکنون در حال طی کردن مسیر اداری خود است.
این کارگردان تئاتر افزود: امکانات رفاهی در طول این چند روز برای گروههای نمایشی شهرستانی فراهم میشود. مدت زمان هر نمایش بین 30 تا 45 دقیقه است. من درانتخاب متون نقشی نداشتم بنابراین درباره کیفیت آنها صحبتی نمیکنم. آقای رحمت امینی، نصرالله قادری و تاجبخش فنائیان بازخوانی متون نمایشی را برعهده داشتهاند.
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