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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۶

رئیس نمایندگی "سیا" در پاکستان به آمریکا فراخوانده شد

رئیس نمایندگی "سیا" در پاکستان به آمریکا فراخوانده شد

رئیس نمایندگی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در اسلام آباد پس از آنکه یک فرد پاکستانی اطلاعاتی را در مورد وی منتشر کرد، به واشنگتن فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ای.بی.سی نیوز، فردی به نام "کریم خان" چندی پیش در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد اتهاماتی را علیه رئیس دفتر سیا در پاکستان منتشر کرده و از نقش وی در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله نشین پاکستان پرده برداشت.

رسانه های غربی مدعی هستند که دستگاه های اطلاعاتی پاکستان در پشت پرده افشاگری کریم خان هستند اما با این وجود سخنان وی موجب شد تا خشم مردم پاکستان از اقدامات آمریکا در کشورشان بار دیگر نمود پیدا کند.

بر اساس این گزارش، گفته می شود اختلاف نظر دفتر سیا در اسلام آباد با سرویس اطلاعات داخلی پاکستان در انجام برخی عملیات ها موجب بروز تنش در روابط آنها شده بود و از همین رو اسلام آباد از طریق کریم خان دست به افشا گری زده است.

در این خبر اشاره ای به نام رئیس دفتر نمایندگی سیا در اسلام آباد نشده اما فراخوانده شدن وی به آمریکا می تواند موجب عزل وی و تعیین نماینده ای جدید از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای اسلام آباد شود.   

کد مطلب 1211688

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