الزامی برای فروش شرکتها در سالجاری نداریم

اصغر ابوالحسنی هستیانی در گفتگو با مهر درباره واگذاری سهام شرکتهای مشمول اصل 44 در سالجاری بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده گفت: شرکتهای قابل واگذاری در ابتدای سال جاری اعلام شده اند و اسامی آنها نیز در قانون بودجه ذکر شده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرکتهایی که باید از بخش دولتی جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شوند، احصا شده اند، افزود: اگر شرایط بازار سرمایه و اقتصاد داخلی و خارجی به نحوی باشد که بتوان سهام شرکتها را واگذار کرد، حتما سهام آنها عرضه می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرایط لازم برای واگذاریها فراهم نباشد، هیچ الزامی در عرضه و فروش آنها نداریم، خاطرنشان کرد: هر میزان که سهام شرکتها فروخته نشود، در سالهای آتی واگذار خواهند شد.

ابوالحسنی در بخش دیگری به تدوین تمام دستورالعملها، آئین نامه ها و نهادهای مربوط به اصل 44 اشاره و تصریح کرد: همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه در راستای ایجاد ابزارهای لازم برای واگذاریها به تصویب رسید.

وی یکی از مهمترین مباحث مربوط به اجرای سیاستهای اصل 44 را بهبود فضای کسب و کار در کشور عنوان و بیان کرد: بر اساس اجرای سیاستهای اصل 44 هم اکنون اقتصاد کشور از یک اقصاد دولتی به سمت اقتصاد غیر دولتی به پیش می رود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برقراری عدالت اجتماعی، گسترش مالکیتهای عمومی و غیر دولتی و توسعه بخشهایی همچون بخش تعاون را از دیگر مزیتهای اجرای سیاستهای اصل 44 ذکر کرد و افزود: در همین زمینه شرایط حضور بانکهای خارجی در کشور نیز فراهم شده است.