آرای افلاطون بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به طور جامع و کامل کتاب جمهوری افلاطون و نقدهایی که به این کتاب شده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کتاب جمهوری یکی از مهمترین آثار در تاریخ اندیشه فلسفی و سیاسی غرب است. تصور بر این است که این کتاب بین سالهای 389 تا 369 پیش از میلاد به نگارش درآمده باشد.

در این کتاب محاوره های سقراط مورد توجه بوده و بحث با مفهوم عدالت آغاز می‌شود. این گفتگو سپس بسط و گسترش می‌یابد و تمام وجوه اندیشه افلاطون را منعکس می‌کند.

نویسنده در اثر حاضر اکثر کارها و آثار مهمی که درباره جمهوری افلاطون به نگارش درآمده را مورد بررسی قرار داده و آنها را از جنبه‌های فلسفی، سیاسی، اخلاقی و الهیاتی مورد بررسی قرار داده است.

در واقع بررسی جمهوری افلاطون از ابعاد مختلف و گوناگون از اهداف کتاب حاضر است. کتاب حاضر با عنوان "جمهوری افلاطون: راهنمایی انتقادی" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.