260 هزار پرونده مالیاتی سالانه در کردستان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل افضلی جمعه شب در نشست استاندار کردستان با روسای اتحاده های صنفی شهرستان سنندج، اظهار داشت: در طول سال 260 هزار پرونده مالیاتی فعال و غیرفعال در استان کردستان مورد بررسی قرار می گیرد که این حجم کار متناسب با نیرو و امکانات موجود نیست.

وی عنوان کرد: با توجه به این حجم بالای کار در اداه کل امور مالیاتی استان و انتظار اقشار مختلف مردم برای خدمت رسانی بهتر به آنها، تلاش خواهد شد که از تمامی امکانات و توانمندی های موجود برای انجام هر چه بهتر امورات مربوط به مالیات در سطح استان کردستان به نحو مطلوب استفاده شود.

مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان خاطرنشان کرد: از مجموع 260 هزار پرونده فعال و غیرفعال موجود در اداره کل امور مالیاتی استان بیش از 100 هزار مورد از آن مربوط به مشاغل است که شامل اصناف و بازاریان می شود که خوشبختانه از سال گذشته تاکنون میزان پرداخت مالیات در بین اصناف و بازاریان استان وارد روند رو به رشدی شده است.

افضلی با اشاره به نحوه تعامل و همکاری بین اصناف و بازاریان کردستان با اداره کل امور مالیاتی این استان، بیان داشت: با برگزاری جلسات تخصصی و نشست های مختلف با اتحادیه های امور صنفی کردستان، اطلاع رسانی مناسبی صورت گرفته و به همین دلیل میزان همکاری این قشر نیز برای پرداخت مالیات افزایش یافته است.

وی گفت: اداره کل امور مالیاتی کردستان آمادگی لازم برای همکاری هر چه بهتر با واحدهای صنفی و بازاریان را اعلام می کند که انتظار می رود بازاریان استان نیز همانند سال گذشته و امسال با ما همکاری مناسبی داشته باشند.

در ادامه این نشست که با حضور نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرگانی استان و شهردار سنندج برگزار شد، روسای اتحادیه های امور صنفی شهرستان سنندج به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند.