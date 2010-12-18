نمایشگاه نقاشی "نقش دل" در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نمایشگاه نقاشی "نقش دل" با حضور مجموعه ای از آثار هنرجویان روشندل شهرزاد اصولی در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار می شود.

این نمایشگاه روزهای بیست و هفتم آذر تا یکم دی ماه امسال در نگارخانه هنر فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان دایر است.

ساعات بازدید از نمایشگاه نقاشی "نقش دل" از ساعت 16 تا 19 بوده و این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان برگزار شده است.

شهرزاد اصولی از نقاشان برتر کشور و عضو گروه نقاشان "دنا" در ایران و انجمن هنرمندان "نوت یورک" کشور کاناداست که نمایشگاه های بسیاری در قالبهای فردی و گروهی در ایران و سایر کشورها برگزار کرده است.

اصولی که اصالتا زنجانی است به تدریس و آموزش نقاشی به گروه های مختلف سنی و از جمله روشندلان پرداخته و تا کنون نمایشگاه های متعددی از آثار هنرجویان نابینای خود برگزار کرده است.

وی متولد سال 1333 در تهران بوده و دارای لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی تهران و تصویرگری کتاب کودکان از کالج تورنتو در کشور کاناداست.