اساس پیروزیهای نظام حادثه عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، به دنبال حوادث تروریستی اخیر در منطقه چابهار با صدور بیانیه ای تصریح کرده است: بار دیگر دشمنان اسلام جنایت دیگری را مرتکب شدند و و با طرح عملیات تروریستی، کینه و عداوت خود را با دین اسلام و ملت ایران نشان دادند.

این بیانیه تاکید کرده است: آنچه در چابهار رخ داد این نکته را اثبات می کند که اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای وحدت و تقریب بین مذاهب، هدف هجمه های دشمنان کینه توز قرار گرفته است.



در این بیانیه آمده است: دشمنان، اختلاف‌افکنی میان شیعه و سنی و نابودی اعتقادات مردم ایران را نشانه رفته اند، اما هرگز به این هدف شوم خود دست نخواهند یافت.



این بیانیه با اشاره به موضع گیری های ائمه جمعه اهل سنت استان گلستان می افزاید: شیعه و سنی در ایران اسلامی با اتحاد، همدلی و محکم تر از گذشته راه شهدای حوادث تروریستی را ادامه خواهند داد و خواهان مجازات هر چه زودتر مسببان این حادثه هستند.



این بیانیه با تاکید بر اینکه تروریست ها حتی به زنان و کودکان نیز رحم نکرده و با دست زدن به عملی ننگین تعداد زیادی از مردم بیگناه را که در آیین عزاداری شهادت امام حسین (ع) و یارانشان شرکت کرده بودند، به شهادت رساندند، خاطر نشان کرده است: این عمل ننگین بیش از پیش ماهیت ضددینی وضدبشری عاملان و آمران اینگونه حوادث را نمایان ساخت و نشان داد که آنان به هیچ آئینی اعتقاد ندارند.



همچنین ائمه جمعه اهل سنت شهرستان های گنبدکاووس، بندرترکمن، گمیشان، آق قلا، سیمین شهر، نگین شهر، مراوه تپه، کلاله و شهر مرزی اینچه برون با صدور بیانیه های جداگانه ای ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی از دولتمردان خواستند تا هرچه سریعتر مسببان این جنایات را به سزای اعمال خود برسانند.