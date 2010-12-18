حجت الاسلام هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: وحدت حوزه و دانشگاه جزو آمال و آرزوهای همیشگی رهبران و علاقمندان به نظام است و تا این وحدت حاصل نشود نمی توانیم آرام بنشینیم و بخواهیم از این اطمینان پیدا کنیم که یک انقلابی را در مسیر صحیحی به سامان و سرانجام برسانیم.

رئیس دانشکده علوم حدیث افزود: به سرانجام رسیدن انقلاب اسلامی یعنی توفیق دین در ایجاد یک تمدن اسلامی. زمانی این توفیق به دست می آید که این انقلاب بتواند علوم متناسب با این تمدن را نیز به دست آورد. این علوم به دست نخواهند آمد مگر آنکه حوزه و دانشگاه با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ شوند، نه این که یکی شوند. نمی گوییم حوزه، دانشگاه شود یا دانشگاه، حوزه شود. اما می توان این را انتظار داشت که آنها یکپارچه عمل کنند و مکمل هم باشند.

عضو هیئت موسس انجمن علمی حدیث با بیان اینکه باید حوزه و دانشگاه در یک طرح زیربنایی عمیق قرار گیرند خاطرنشان کرد: حوزه باید بتواند زیربناهای فلسفی و جهان شناختی و ایدئولوژیک و نظام ارزشی حاکم بر علوم را عرضه کند. دانشگاه نیز باید بتواند روشهای عملیاتی کردن ارزشها را در حوزه های مختلف تخصصی خود نشان دهد و راه را یاد بدهد.

حجت الاسلام صادقی افزود: همچنان که دانشگاهها در جهان غرب توانستند متناسب فلسفه سکولار که بعد از رنسانس پدید آمد و نگاه اومانیستی که انسان را اصل قرار می دهد، رشته های مختلف علوم انسانی و علوم دیگر را تاسیس کردند و توفیقاتی در راستای اهداف خودشان به دست آوردند.

وی در نقد نگاه اومانیستی گفت: نگاه اومانیستی نگاهی کاملا زمینی است و از آسمان قطع نگاه می کند و بنا دارد دنیا را برای دنیا اداره کند و بهشت موعود را در همین دنیای مادی ایجاد کنند.

حجت الاسلام صادقی خاطرنشان کرد: اگر قرار است یک جامعه الهی داشته باشیم، اگر می خواهیم آبادانی دنیا برای آخرت باشد باید ارزشهای الهی و اصول و نگاهها و این فلسفه تبدیل به روش عمل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شود. این یعنی وحدت حوزه و دانشگاه.