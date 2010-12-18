اجاره بها این بار در کیش قد کشید/ قیمت مسکن 12 درصد بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم رکود خرید و فروش مسکن در تهران، ساخت و ساز در کیش همچنان ادامه دارد و حتی ورود مصالحی ساختمانی به این جزیره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بسیار زیادی نشان می دهد.

در این میان، قیمت مسکن در سالجاری نسبت به سال گذشته بیش از 12 درصد رشد نشان می دهد، ضمن اینکه قیمت اجاره در این جزیره نسبت به تهران نیز تقریبا برابری می کند.

اجاره بها در کیش

گزارش میدانی خبرنگار مهر در کیش نشان می‌دهد: هم اکنون یک واحد مسکونی 150 متری 4 خوابه در این جزیره با 10 میلیون ودیعه و ماهیانه 2 میلیون تومان به مستاجران اجاره داده می شود.

در این میان، قیمت یک آپارتمان 3 خوابه 140 متری مبله 20 میلیون ودیعه با ماهیانه یک میلیون و 400 هزار تومان اجاره تعیین شده است و برای آپارتمانی 135 متری نوساز هم 5 میلیون تومان ودیعه با یک میلیون و 300 هزار تومان اجاره دریافت می شود.

قیمت رهن کامل هم در این جزیره به نسبت بالاست به طوری که رهن کامل یک واحد مسکونی 130 متری در این جزیره، 80 میلیون تومان ودیعه نیاز دارد و یک واحد 60 متری مبله نیز با 40 میلیون تومان به رهن گذاشته شده است، همچنین برای یک آپارتمان 100 متری 50 میلیون تومان ودیعه دریافت می شود.

البته قیمتها در مناطق مخلتف این جزیره متفاوت است و می توان در دیگر مناطق جزیره قیمتهای مناسب تری را هم پیدا کرد. به طوریکه برای یک واحد مسکونی 58 متری، 2 میلیون ودیعه و 600 هزار تومان اجاره دریافت می‌شود و رهن یک واحد مسکونی 100 متری 35 میلیون تومان تعیین شده است.

گرانی آپارتمان در کیش

قیمت خرید و فروش در این جزیره هم متناسب با هر منطقه متفاوت است. بنا بر گفته مشاوران املاک در کیش، برج شهر آفتاب از گران ترین مناطق کیش به شمار می رود و متوسط قیمت در این برج از 4 میلیون تا 5 میلیون تومان است.

در کنار این برج، واحدهای آپارتمانی با قیمت متری یک میلیون و 100 هزار تومان و یک میلیون و 600 هزار تومان به فروش می رسد.

در همین حال، یک واحد مسکونی 52 متری یک خوابه متری یک میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد و یک آپارتمان 84 متری در این جزیره با قیمت هر متر مربع یک میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می شود.

برای آپارتمان 57 متری 2 خوابه در کیش هر متر مربع یک میلیون تومان اعلام شده است و یک واحد مسکونی 91 متری با قیمت هر مترمربع یک میلیون و 100 هزار تومان به فروش می رسد.