سیامند رحمان به مدال طلا دست پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامد رحمان امروز در "ایژین گیمز تاون جیمنازیوم" با بالای سر بردن وزنه 290 کیلوگرمی به مدال طلای دسته 100+ کیلوگرم نخستین دوره بازی های پاراآسیایی در گوانگجوی چین دست پیدا کرد.

بر پایه این گزارش، کاظم رجبی که مدال طلای رقابت های پارالمپیک 2008 پکن را در کارنامه دارد با 260 کیلوگرم دوم شد و به مدال نقره رسید و فریس الاجیلی از عراق با 255 کیلوگرم برنز گرفت.

ورزشکاران کشورمان پیش از این 24 مدال طلا کسب کرده بودند. ترتیب مدال های طلای کشورمان به شرح زیر است:



* شاهین ایزدیار در ماده 100 متر آزاد کلاس S10 مسابقات شنا

* وحید کشتکار در ماده 400 متر آزاد کلاس S12 مسابقات شنای نابینایان

* رمضان صالح‌نژاد در رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر مردان

* عباس دیانی اصل در ماده 1500 متر کلاس 46 T رقابت‌های دوومیدانی

* عرفان حسینی در کلاس F/13 رقابت‌های پرتاب نیزه

* حمزه محمدی در دسته 60- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جلیل باقری جدی در کلاس 54/55/56 F پرتاب وزنه

* مرضیه صدقی در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* شاهین ایزدیار در ماده 50 متر شنای آزاد

* فرهاد رایگا در کلاس F42 پرتاب وزنه

* سلمان آب باریکی در کلاس F34 پرتاب وزنه

* مجید فرزین در دسته 75- کیلوگرم پاورلیفتینگ

* جاوید احسان شکیب در کلاس F57/58 پرتاب دیسک

* سعید رحمتی در وزن 66- کیلوگرم جودوی نابینایان

* ابراهیم رنجبر تیراندازی با کمان

* راضیه شیرمحمدی تیراندازی با کمان

* کامران شکرى در کلاس F42 ماده پرتاب نیزه

* جواد حردانی که در کلاس 38/F37 ماده پرتاب دیسک

* فرزاد سپهوند در ماده F44 ماده پرتاب دیسک

* حمزه ندری وزن 100+ کیلوگرم جودو

* عباس دیانی اصل در ماده 800 متر کلاسT46 رقابت های دو و میدانی

* مهرداد کرم زاده در پرتاب دیسک کلاس F42

* علی نادری در پرتاب نیزه کلاس F54/55/56

* سیامک صالح فرج زاده در پرتاب نیزه کلاس F33/34

157 ورزشکار ایرانی در نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی شرکت کرده‌اند. این رقابت‌ها از روز دوشنبه 22 آذرماه آغاز شده و به مدت یک هفته با حضور ورزشکاران 45 کشور آسیایی ادامه خواهد داشت.