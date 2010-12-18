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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

انتصاب نخستین شهردار زن در کلانشهر تبریز

انتصاب نخستین شهردار زن در کلانشهر تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: "شیفته بدرآذر" به عنوان نخستین شهردار زن تاریخ شهرداری آذربایجان شرقی به عنوان شهردار منطقه شش تبریز منصوب و آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حکم انتصاب شیفته بدرآذر از سوی علیرضا نوین شهردار تبریز صادر شده است.

بدرآذر دانش آموخته برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد بوده و 41 سال سن دارد.

نامبرده پیش از این به عنوان معاون شهرسازی شهرداری منطقه هفت تبریز مشغول به کار بود.

وی سابقه 16 سال مدیریت در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و شهرداری داشته و پیشتر در شهرداری های مناطق یک، دو، شهر جدید سهند و همچنین بازرسی شهرداری تبریز سابقه خدمت دارد.

همچنین "علی مدبر" از سوی شهردار تبریز به عنوان شهردار جدید منطقه هشت تبریز منصوب و آغازبکار کرد.

کد مطلب 1211699

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