انتصاب نخستین شهردار زن در کلانشهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حکم انتصاب شیفته بدرآذر از سوی علیرضا نوین شهردار تبریز صادر شده است.

بدرآذر دانش آموخته برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد بوده و 41 سال سن دارد.

نامبرده پیش از این به عنوان معاون شهرسازی شهرداری منطقه هفت تبریز مشغول به کار بود.

وی سابقه 16 سال مدیریت در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی و شهرداری داشته و پیشتر در شهرداری های مناطق یک، دو، شهر جدید سهند و همچنین بازرسی شهرداری تبریز سابقه خدمت دارد.

همچنین "علی مدبر" از سوی شهردار تبریز به عنوان شهردار جدید منطقه هشت تبریز منصوب و آغازبکار کرد.