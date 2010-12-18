سقوط آزاد بخش اطلاعاتی و دیپلماسی آمریکا/ ایران به آسانگ پناهندگی بدهد

نشست بررسی اسناد ویکی لیکس که سر و صدای زیادی در جهان به وجود آورده است با حضور کارشناسان مسائل آمریکا و علوم استراتژیک در خبرگزاری مهر برگزار شد.

"کیهان برزگر" معاون امور بین الملل مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و کارشناس مسائل بین الملل، "فواد ایزدی" استاد دانشگاه تهران، "سید محمد مرندی" استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران، "سید حامد موسوی" تحلیلگر مسائل سیاسی و "محمد حسن قدیری ابیانه" سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و کارشناس عالی علوم استراتژیک از جمله این کارشناسان بودند.

محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و کارشناس عالی علوم استراتژیک در پاسخ به این سوال که "ماهیت اقدامات ویکی لیکس چیست؟ آیا واقعا یک افشاگری است یا نمایش و بازی سیاسی آمریکا برای اهداف خاص؟" گفت: در آمریکا هیچ شخصی وجود ندارد که بتواند درباره افشای صدها هزار سند محرمانه تصمیم بگیرد زیرا برای انتشار هر یک از سندها باید روال قانونی طی شود و این موضوع می تواند خوراک رقبای حزب دموکرات و رئیس جمهور باشد و خیانت علیه کشور محسوب شود پس معتقد نیستم که دولت آمریکا به انتشار این اسناد اقدام کرده است و افشاگری ویکی لیکس یک فاجعه و سقوط آزاد برای سیاست خارجی ایالات متحده است و عواقب بسیار وخیمی برای این کشور در پی دارد.

قدیری ابیانه افزود: اهمیت انتشار اسناد محرمانه در بعد سیاسی کمتر از سقوط اقتصادی آمریکا و بحران اقتصادی نیست.

وی افزود: اسناد زیادی را از لانه جاسوسی در سفارت آمریکا در ایران دیدیم، اسنادی که هنوز ورود این اسناد به ایالات متحده ممنوع نیست. تعداد اسنادی که توسط ویکی لیکس منتشر شده است بسیار فراتر از تعداد اسناد لانه جاسوسی است و مطالبی که در آن مطرح شده نیز مطالب بسیار حساس و مسئله ساز برای سیاست خارجی آمریکا می باشد لذا رخنه ای بسیار عظیم در سیستم اطلاعاتی و امنیتی این کشور صورت گرفته است که لطمات بسیار زیادی را برای آمریکا به همراه دارد.

افشای ماهیت سیاست های آمریکا در سطح جهان یکی از راههای ضربه زدن به سیاست های این کشور است قدیری ابیانه گفت: این بدین معنا نیست که تمامی این اسناد مورد تایید است، همانطور که بسیاری از عوامل آمریکا گزارشهایی را ارائه می کردند که مورد تایید جمهوری اسلامی ایران نبوده است. در بسیاری از موارد تحلیل های آمریکایی ها درباره افشای اسناد می تواند صحت نداشته باشد و تجربه ثابت کرده که ایالات متحده در تحلیل های خود درباره وقوع انقلاب اسلامی هنوز گرفتار اشتباهات فاحشی است. وی اظهار داشت: همانطور که در مورد اسناد لانه جاسوسی کار گسترده ای را انجام دادیم، باید مراکزی در ایران داوطلب شوند و این اسناد را به صورت کتاب و اسناد طبقه بندی شده منتشر کنند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش که "چگونه می توان در سیستم امنیتی آمریکا نفوذ کرد؟ آیا اصولا این امر قابل پذیرش است؟" گفت: تمام این اسناد از ده ها سال قبل در آمریکا به صورت کامپیوتری آرشیو شده است و اگر رخنه ای به صورت اینترنتی صورت بگیرد می توان اطلاعات را در فاصله کمی دانلود کرد زیرا اسناد علاوه بر آنکه کامپیوتری هستند، به صورت دیجیتال ثبت می شوند. البته آمریکایی ها برای بالا بردن سرعت کار آن را به انواع مختلف اینترنتی هم کردند اما رمزهای پیچیده ای بر روی آن گذاشتند که نفوذ در آن سخت تر شود اما امکان نفوذ در این اسناد وجود دارد، به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا ارتباط اطلاعاتی خود با دستگاه های نظامی را قطع کرده است چون به اطلاعات دسترسی داشتند و بدین ترتیب شاهد فروپاشی دیپلماسی آمریکا هستیم. در همین حال فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران گفت: ویکی لیکس اصالتا یک سایت ضد جنگ است، ضربه های خیلی قوی را به سیاست خارجی آمریکا زده و وجهه این کشور به شدت تحت تاثیر این سایت قرار گرفته، اما بدان معنی نیست که با توجه به شهرت ویکی لیکس هم اکنون نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهند از این سایت برای منافع خود استفاده کنند و امکان جعل مدارک و انعکاس آن از طریق این سایت وجود دارد. وی در رابطه با سابقه تاسیس سایت ویکی لیکس گفت که این سایت در سال 2007 تاسیس شد و در ابتدای کار اعلام کردند اگر فردی مدرکی را در اختیار دارد که می خواهد بدون نام وی منتشر شود، می تواند آن را ارائه دهد و این مدارک بررسی می شوند. مسئولین سایت اعلام کرده اند که نمی خواهیم نتیجه افشای اسناد منجر به کشته شدن افراد شود اما با تمام این تمهیدات مسئول سایت بازداشت شد و سایت اصلی بسته شده و تمام شرکت های آمریکایی از دادن سرویس به ویکی لیکس منع شده اند. استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: البته با توجه به اینکه هنوز اکثر مدارک خارج نشده است، باید در دادن نظر نهایی مقداری محتاط بود و تفاوتی را میان تحلیل و خبر قائل شویم. ایزدی اظهار داشت: تحلیل ها دو بخش اند اگر مسئولان آمریکایی تحلیل های ضد ایرانی ارائه دهند، جای تعجبی وجود ندارد و قابل استناد نیستند اما در اسناد ویکی لیکس تحلیل هایی در رابطه با کشورهای دوست آمریکا وجود دارد که قابل توجه است. چنانچه یکی از دیپلمات های آمریکایی در رابطه با "بنیامین نتانیاهو" گفته است: این شخص هیچ گاه به قولهایش عمل نمی کند که حرف درستی است. وی افزود: در دسامبر سال 2009 در جلسه ای میان "آموس گیلاد" یکی از مسئولان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و "آلن تاسچه" معاون وزیر خارجه آمریکا، آموس گیلاد گفت: مطمئن نیست ایران تصمیم به ساخت سلاح اتمی گرفته باشد که سند خوبی می تواند برای جمهوری اسلامی ایران باشد زیرا سندیت این اسناد توسط آمریکا رد نشده است. ایزدی در رابطه با دادن نظر نهایی درباره سایت ویکس گفت: دولتمردان نباید اصالت این اسناد را رد یا تایید کنند و رسانه ها نیز باید اجازه داشته باشند تا اسناد را بررسی کنند. بطور مثال، نیویورک تایمز در تحلیلی با استناد به سند ویکی لیکس ادعا کرد که ایران از کره شمالی موشک خریده است اما "گرت پورتر" خبرنگار اینتر پرس سرویس پس از بررسی اصل سند متوجه شد که ادعای نیویورک تایمز درست نبوده و مطالب ویکی لیکس تحریف شده و رسانه های ایرانی نیز باید همین اقدام را انجام دهند. استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که "مهمترین محورهای افشاگری ویکی لیکس چیست؟ و دقیقا چه تحلیلی می توان از آن ارائه کرد؟" گفت: می توان اسناد ویکی لیکس را طبقه بندی کرد و حتی خود سایت نمودارهایی را در این رابطه ترسیم کرده است و اینکه کدام تعداد سند مربوط به کدام سفارتخانه ها می باشد. البته اسناد ویکی لیکس یک گنجینه اطلاعاتی است و باید این اسناد را مطالعه و طبقه بندی کرده و تحلیل خودمان را ارائه دهیم، چنانچه کار اصلی آمریکایی ها در سیاست خارجی، ایران هراسی است و این موضوع باید در رسانه ها تیتر شود. در همین حال قدیری ابیانه اعطای پناهندگی به گردانندگان سایت ویکی لیکس از سوی ایران را پیشنهاد داد و گفت: باید فضای اینترنتی را برای ادامه افشاگری در اختیار گردانندگان این سایت قرار دهیم و دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه و سایر دفاتر مطالعاتی در کشورمان باید رسما به مطالعه اسناد ویکی لیکس بپردازند و حتی این موضوع باید به تز و رساله دانشجویان مقاطع مختلف روابط بین الملل و علوم سیاسی تبدیل شود و دهها جلد کتاب بر اساس این اسناد نوشته و منتشر شود. ایزدی استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که "چه کسانی می توانند پشت افشای این گونه اسناد باشند؟" گفت: انسانهای منتقد در داخل ساختار حکومتی و وزارت خارجه آمریکا کم نیستند و کافی است تا یکی از این افراد به این اسناد دسترسی داشته باشد. در سایت ویکی لیکس فردی که اسناد محرمانه دولت آمریکا را فاش کرده دسترسی به اسناد بسیار محرمانه نداشته است اما چون یک سری از مقامات از افشای این اسناد صدمه می بینند، تحلیل های مختلفی منتشر می شود. قدیری ابیانه نیز در این رابطه گفت: در اسناد لانه جاسوسی آمده است که گاهی ارزش یک بایگان در یک اداره یا سفارت برای کار جاسوسی بیشتر از رئیس آن دستگاه است زیرا به اطلاعات گسترده ای دسترسی دارد و می تواند این اطلاعات را استخراج، خارج و منتقل کند بنابراین افشاگری ویکی لیکس یک شکست بزرگ اطلاعاتی برای آمریکا است. وی افزود: رسانه های ایرانی باید بسیاری از کشورها را تحت فشار قرار دهند که چرا برخی از سران کشورهای اسلامی از کشور غیر اسلامی و حامی رژیم صهیونیستی خواستند تا به ایران حمله کند و این کشورها باید در این زمینه پاسخگو باشند. قدیری ابیانه در رابطه با تاثیر افشاگری ویکی لیکس بر جامعه بین الملل و روابط کشورها گفت: یکی از مقامات عربستان بدون آنکه اسناد ویکی لیکس را تکذیب کند، اظهار داشت که از این پس مقامات باید در مذاکره هر چند محرمانه با مقامات آمریکایی بسیار احتیاط کنند چون ممکن است این اسناد منتشر شود. در همین حال وزیر دفاع و خارجه انگلیس تلاش داشتند تا نظر مثبت مقامات آمریکایی را به خود جلب کنند که این موضوع برای بریتانیا که ادعاهایی را دارد، موجب ذلت است. وی افزود: یکی از راههای ضربه زدن به سیاست های آمریکا افشای ماهیت سیاست های این کشور در سطح جهانی است و باید از اسناد حداکثر بهره برداری به عمل بیاید و کار گسترده ای در این زمینه صورت گیرد. استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که "انتشار اسناد از سوی ویکی لیکس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا در آمریکا فقط این اتفاق صورت گرفته است؟" گفت: چون جنایت های ایالات متحده بیشتر از کشورهای دیگر است، سایت ویکی لیکس آمریکا و بخش سیاسی و اقتصادی سیستم سرمایه داری این کشور را مورد هدف قرار داده است اما بدین معنی نیست که در آینده مدرکی جعلی از این سایت منتشر نشود. مقابله با ویکی لیکس برای آمریکا بسیار سخت است. وی در رابطه با تبعات افشاگری ویکی لیکس اظهار داشت: از این به بعد دیپلمات های کشورهای مختلف در گفتگو با آمریکایی ها محتاطانه عمل می کنند و افشای اسناد محرمانه مهمترین ضربه به سیاست خارجی است زیرا دیگر کشوری به ایالات متحده اعتماد نخواهد کرد. از سوی دیگر برخی از افرادی که به طور مخفیانه با آمریکا همکاری می کنند از قبیل رئیس دفتر وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با مقامات این کشور محتاط می شوند و این بزرگترین ضربه برای سیاست خارجی کشوری است. وی در رابطه با تبعات افشاگری ویکی لیکس اظهار داشت: از این به بعد دیپلمات های کشورهای مختلف در گفتگو با آمریکایی ها محتاطانه عمل می کنند و افشای اسناد محرمانه مهمترین ضربه به سیاست خارجی است زیرا دیگر کشوری به ایالات متحده اعتماد نخواهد کرد. از سوی دیگر برخی از افرادی که به طور مخفیانه با آمریکا همکاری می کنند از قبیل رئیس دفتر وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با مقامات این کشور محتاط می شوند و این بزرگترین ضربه برای سیاست خارجی کشوری است. ایزدی در پاسخ به این پرسش که "سیاست فشار علیه موسس سایت ویکی لیکس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، گفت: "جولیان آسانگ" فردی ضد سیاست های آمریکا است و هم اکنون فشار بر دولت انگلیس و سوئد برای تحویل موسس سایت ویکی لیکس وجود دارد و این کشورها باید با افکار عموم مردم خود دست و پنجه نرم کنند زیرا موضوع ویکی لیکس جا افتاده است اما با استفاده از سیستم "تورنت" می توان فایل های مختلف را از سرورهای متمرکز خارج می کند و وارد کامپیوترهای شخصی مردم دنیا کرد و برای دسترسی به یک فایل به کامپیوتر شخصی مراجعه می کنید و دولت آمریکا نمی تواند تمام رایانه های شخصی را متوقف کند و مقابله با ویکی لیکس بسیار سخت است.

ادامه دارد...