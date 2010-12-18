کاروان آسیایی آزادی غزه در سوگواره تجسمی "72 بغض بوم" شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، همزمان با تاسوعای حسینی (ع) ، اعضای کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزّه متشکل از 150 نفر از ملیتهای مختلف در محفل عاشورایی هنرمندان حوزه هنری آذربایجان شرقی و ششمین سوگواره تجسمی " 72 بغض بوم " در تبریز حضور یافتند.

کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در جهت حمایت از شکست حصر غزه متشکل از 15 کشور آسیایی از جمله هند، پاکستان، ‍‍‍‍‍ژاپن، جمهوری آذربایجان، ‌مالزی، ‌بنگلادش، تایلند و یک فعال صلح از آمریکا پس از ورود به شهر تاریخی تبریز و استقبال گسترده مردمی در روز تاسوعای حسینی (ع) و به دعوت حوزه هنری استان در محفل سوگواره عاشورایی " 72 بغض بوم " هنرمندان تجسمی شمال غرب کشور در محل مجموعه فرهنگی و هنری سینما قدس تبریز حضور یافتند.

محمد نیک نفس سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ضمن استقبال از کاروان حمایت از غزه گفت: هنرمندان تبریزی و سوگواران همایش ادبی " بغض واژه " و همایش تجسمی " 72 بغض بوم " ضمن اعلام حمایت از هر گونه تلاش برای مبازه با ظلم و حمایت از محرومان و مستضعفان جهان علی الخصوص آزادی مردم مظلوم قدس شریف و غزه با خلق آثار هنری فاخر در یک حرکت عظیم فرهنگی و هنری همزمان با سوگواری سید و سالار آزادگان جهان به استقبال کاروان آسیائی همبستگی با مردم غزه آمده اند.

وی با اشاره به استقبال و تحسین اعضای کاروان حمایت از غزه از آثار هنری خلق شده در این سوگواره تصریح کرد: بنا به درخواست اعضای این کاروان، برخی از آثار فاخر خلق شده توسط هنرمندان تبریزی در خصوص نقاشی، خوشنویسی، منبت کاری جهت حمایت از مردم غزه به اعضای کاروان اهدا می شود تا به شهر مظلوم غزه هدیه کنند.

نیک نفس همچنین یادآور شد: در این بازدید، یکی از آثار نفیس خط و تذهیب استاد میرحسین زنوزی با مضمون زیارت عاشورا به نمایندگی از هنرمندان تبریز و شرکت کنندگان در همایش 72 بغض بوم به مسئول هندی کاروان آسیائی همبستگی با مردم غزه اهداء شد.

امریکا و اسرائیل یزیدیان زمان هستند

یوسف علی معراج، یکی از نمایندگان مردم پاکستان در این کاروان با بیان اینکه به هیچ وجه از عاقبت این کاروان نگرانی ندارد افزود: امریکا و اسرائیل به عنوان یزیدیان زمان باید نگران باشنمد چراکه تاریخ نشان داده حق ماندنی است و باطل محو نابود خواهد شد.

وی با اشاره به پیام اصلی قیام امام حسین(ع) و حادثه عاشورا تصریح کرد: حسین(ع) با فدا کردن جان خود پیام آزادگی و ستیز با ظلم را به تمام جهان فریاد زد و ما نیز با پیروی از این بزرگ مرد تاریخ، فریاد حقانیت و مظلومیت مردم غزه را به گوش جهان می رسانیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این کاروان حساس سازی مردم جهان و رساندن پیام مظلومیت مردم فلسطین و غزه به سراسر دنیا است افزود: اعضای این کاروان متشکل از ملیت های مختلف آسیایی قصد دارند دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری امریکا و اسرائیل را به اثبات برسانند.

این دانشجوی پاکستانی با اشاره به اینکه صهیونیست ها از ترس پیامدهای این کاروان سایتی ویژه راه انداخته و به ما "لشکر تروریستی آسیا" لقب داده اند تصریح کرد: در مسیر این کاروان هر اتفاقی که بیفتد ثابت خواهد شد سردمدار تروریسم جهانی صهیونیسم و امریکاست و آنها برای همین از ترس رسوا شدن خود تلاش می کنند در مقابل حرکت کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه ایستادگی کنند.

شاید مرگ یک نفر منجر به نجات غزه شود

کوئیجی ساکاگوچی، یکی از نمایندگان مردم ژاپن در کاروان حمایت از غزه در پاسخ به اینکه آیا از برخورد خشن نظامیان اسرائیلی نمی هراسد گفت: ما برای هر اتفاقی خود را آماده کرده ایم و می دانیم احتمال دارد چیزی جز مرگ در انتظارمان نباشد.

این نویسنده ژاپنی با اشاره به حمله نیروهای ویژه اسرائیل به کشتی صلح ترکیه ای و بازتاب این برخورد وحشیانه در سراسر جهان افزود: گرچه شاید در این راه جان دهم اما امیدوارم با مرگ یک تبعه ژاپنی به دست نیروهای اسرائیلی مظلومیت مردم غزه در جهان به اثبات رسیده و بار دیگر توجه جهانیان به این منطقه معطوف شود.

ساکاگوچی تاکید کرد: هدف ما شکستن محاصره غزه است و برای رسیدن به این هدف همه اعضای این کاروان آماده اند جانشان را هم فدا کنند.

وی با بیان اینکه از طریق اینترنت از تشکیل چنین کاروانی مطلع و بدان پیوسته است افزود: از حمایت مردم ایران از ملت مظلوم غزه آگاه بودیم اما طی چندین روز اقامت در شهرهای مختلف ایران، بزرگواری مردم این کشور بیش از پیش برایم به اثبات رسید.

اعضای کاروان آسیایی حمایت از مردم غزه که شامگاه سه شنبه وارد تبریز شده اند روز چهارشنبه نیز میهمان این شهر بوده و روز پنجشنبه تبریز را به مقصد ترکیه ترک می کنند.