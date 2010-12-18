جزئیات برگزاری آزمون تیمز و پرلز در ایران

عبدالعظیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو آزمون تیمز و پرلز فروردین سال 1390 برگزار می شود افزود: در آزمون تیمز بیش از 60 کشور دنیا شرکت می کنند و در پرلز بیش از 50 کشور حضور دارند.

آزمون تیمز، مطالعه بین المللی روند پیشرفت ریاضیات و علوم در پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی و پرلز مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن یا همان درک مطلب است که توسط انجمن معتبر بین الملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) هر چهار و پنج سال یکبار بین کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. نتایج این آزمونها به قدری اعتبار دارد که نتایج آن موجب تغییر وزرا در برخی از کشورهای دنیا و حتی تغییر نظام آموزشی در برخی از کشورهای دیگر می شود.

رتبه 42 در بین 45 کشور دنیا برای ایران

مدیر کل مطالعات تیمز و پرلز با اشاره به عضویت ایران در این انجمن از سال 1371 گفت: ایران تا کنون در سه آزمون مطالعاتی شرکت کرده که در آزمون پرلز سال 2001 در میان 35 کشور دنیا رتبه 32 و در سال 2006 از بین 45 کشور دنیا رتبه 42 را کسب کرد که به لحاظ آماری ایران پیشرفت معناداری نداشته و همچنان زیر میانگین جهانی است.

کریمی ادامه داد: البته در مقایسه با سال 2001 ایران چند رتبه پیشرفت داشته است. همچنین در تیمز هم همین روال وجود دارد اما در مجموع میانگین پیشرفت کشورمان رو به بهبودی است.

انجمن غیرانتفاعی بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) در سال 1950 یعنی 60 سال پیش تاسیس شده است و در مورد به عملکرد آموزشی کشورها مطالعات تطبیقی انجام می دهد. همچنین این انجمن علل پیشرفت کشورها در این دو آزمون و علل ضعف کشورهای دیگر را نیز بررسی می کند تا کشورهای ضعیف بتوانند از تجربه کشورهای پیشرفته استفاده کنند.

شرکت بیش از 5 هزار دانش آموز در این دو آزمون

مدیرکل مطالعات تیمز و پرلز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش برای شرکت ایران در این دو آزمون و بکارگیری نتایج آن در نظام آموزشی ادامه داد: این آزمونها دو مرحله مقدماتی و پیشرفته دارد که مرحله مقدماتی آن در سال گذشته اجرا شد و مرحله پیشرفته نیز در فروردین سال آینده برگزار می شود.

کریمی از برگزاری آزمونها در 200 تا 300 مدرسه در کشور خبر داد و گفت: بیش از پنج هزار دانش آموز از کل کشور در این دو آزمون شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه این آزمون از طریق کارشناس مسئولان استانی که مدرک کارشناسی ارشد با گرایش پژوهشی دارند برگزار می شود ادامه داد: نتایج آزمون پس از تصحیح اوراق در داخل کشور و ارسال آن به مرکز داده پردازی در آلمان در سال 2013 منتشر می شود.

تغییر وزیر آموزش نروژ به دلیل رتبه پایین در آزمونها

مدیرکل مطالعات تیمز و پرلز با اشاره به اعتبار این آزمونها گفت: کشورهای دنیا نسبت به نتایج این دو آزمون برای ارزیابی جایگاه خودشان در مقایسه با گذشته حساس هستند، مثلا نمره پایین تر از میانگین نروژ در آزمون تیمز سال 1995 سبب تغییر وزیر آموزش و پرورش و چالشی جدی در کابینه این کشور شد.

به گفته کریمی، گنگره ایالات متحده آمریکا پس از آنکه در پرلز 2001 رتبه این کشور از بین 45 نظام آموزشی پایین تر از سوئد و انگلستان و حتی بلغارستان شد 75 میلیون دلار برای حل این مشکل تصویب کرد. روسیه حتی براساس نتایج این آزمون ساختار آموزشی خود را تغییر داد و در پرلز 2006 به جایگاه اول رسید. در واقع هنگامی که قرار است گزارش این آزمون منتشر شود کشورها در آماده باش فرهنگی و رسانه ای دارند.

کریمی تصریح کرد: اگر ما ادعا داریم که در سال 1414 می خواهیم قدرت اول منطقه شویم باید در عرصه آموزشی نیز پیشرفت داشته باشیم اما این سئوال مطرح می شود که ما چرا زیر میانگین بین المللی هستیم و حتی از کشورهای منطقه مانند ترکیه عقب مانده ایم.

وی با بیان اینکه در این 12 سال پس از انتشار نتایج این آزمون یک شوک لحظه ای وارد می شود، مسئولان تعدادی همایش و سمینار برگزار می کنند و بعد دوباره تب آن فروکش می کند و هیچگونه پیگیری دائمی و مدیریت سازماندهی شده انجام نمی شود و آنچه هم تا کنون انجام شده برنامه هایی مقطعی، موسمی، شخصی و سلیقه ای بوده است.