مجلس نمایندگان بودجه نظامی 725 میلیارد دلاری آمریکا را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس این برنامه 160 میلیارد دلار از رقم فوق متعلق به جنگ آمریکا در افغانستان و عراق است.

این لایحه روز جمعه با 341 رای مثبت در برابر 48 رای منفی به تصویب مجلس نمایندگان رسید.

بر این اساس به وزرات دفاع آمریکا این اجازه داده می شود تا در سال مالی 2011 بدون محدودیت در انجام عملیات ها نزدیک به 160 میلیارد دلار برای ماموریتهای جنگی در آن سوی آبها هزینه کند.

گفتنی است که سال گذشته این مقدار 128 میلیارد دلار بوده است که در سال جاری اختصاص هزینه برای ماموریت های ماورای مرزها افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد

هزینه های آن سوی مرزها قرار است برای جنگ در افغانستان و عراق بکار گرفته شود، جنگی که هزینه رسمی و اعلام شده آن از مرز 1.1 تریلیون دلار گذر کرده است.