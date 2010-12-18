رضا نخجوانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که چرا در سالجاری سهم حمل و نقل هوایی ایران از جابه جایی حجاج کشورمان کمتر از 50 درصد همه ساله(در حدود 40 درصد) بود؟ گفت: طرف عربستانی در ابتدا در خصوص تعداد زائران ایرانی با مسئولان سازمان حج و زیارت ایران به توافق رسید و پس از آن مسئولان بخش هوایی عربستان تعداد مجوزهای لازم برای جابه جایی سهم 50 درصدی حجاج ایرانی را به شرکتهای هواپیمایی ایرانی اختصاص ندادند.

وی با بیان اینکه با اتفاق افتادن این موضوع مسئولان ایرانی مذاکره کننده در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتند، تصریح کرد: در ابتدا سازمان حج و زیارت برای جابه جایی 50 درصد سهم حجاج ایرانی توسط طرف عربستانی شرکت الوفیر عربستان را به همراه هواپیمایی سعودی معرفی کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: پس از معرفی این شرکت، طرف عربستانی به دلیل اینکه فرودگاه عربستان در دست تعمیر است، تعداد مجوزلازم برای سهم 50 درصدی شرکت ای هواپیمایی ایرانی از جابه جایی حجاج کشور را صادر نکرد که پس از آن، شرکت الوفیر اعلام آمادگی کرد که به دلیل داشتن مجوزهای پروازی می تواند مازاد بر سهمیه خودش اقدام به جابه جایی حجاج ایرانی بکند.

نخجوانی اظهار داشت: این موضوع به این دلیل رخ داد که سازمان هواپیمایی کشوری به هیچ عنوان و هیچ موقع در جریان مذاکرات با مسئولان عربستانی قرار نداشته است.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی بهتر است تعداد حجاج متناسب با تامین امکانات از سوی طرف عربستانی باشد، گفت: در غیر این صورت از سهم شرکتهای هواپیمایی ایرانی باز هم کاسته خواهد شد که به هیچ وجه قابل تائید نیست.

معاون وزیر راه و ترابری در پاسخ به اینکه چرا سازمان هواپیمایی به عنوان عالی ترین مقام هوایی کشور در این موضوع وارد نشده است، در پیشنهادی اظهار داشت: ما فکر می کنیم که شرکتهای هواپیمایی ایرانی ظرفیت جابه جایی 100 درصدی حجاج را دارند و بهتر است سازمان حج و زیارت در زمان مذاکرات از سازمان هواپیمایی بخواهد که مذاکرات را راهبردی کند تا بتواند منافع شرکتهای ایرانی را با رعایت ملاحظات همه جانبه تامین کند تا دیگر شاهد چنین نابسامانی ها نباشیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سئوال که چگونه سازمان هواپیمایی اجازه می دهد هواپیماهای یک شرکت درجه 2 عربستانی نه تنها در آسمان ایران به پرواز درآیند بلکه حجاج را نیز جابه جا کنند، گفت: از نگاه ما، 2 شرکت هواپیمایی عربستانی درجه یک و درجه 2 نیستند و هر دوی این شرکتها استانداردهای لازم را برای جابه جایی مسافران دارا هستند.

نخجوانی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت نیز به دلیل اینکه این شرکت واجد شرایط استاندارد است، اقدام به انعقاد قرار داد با آن کرده است، گفت: اگر سازمان هواپیمایی محور مذاکرات با طرف سعودی شود از این پس از بروز چنین مشکلات جلوگیری خواهد شد.