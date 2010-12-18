500 میلیارد ریال برای اصلاح شبکه های آب گلستان نیاز است

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در 20 شهر استان حدود دو هزار و 400 کیلومتر شبکه توزیع آب وجود دارد که طی سالیان متمادی در جنسها و سایزهای مختلف لوله گذاری شده اند.

وی اظهار داشت: از مهمترین عوامل تخریب این لوله گذاریها، قدمت، جنس لوله، توسعه شهرها و جنس خاک است.

وی خاطرنشان کرد: سالانه به طور مستمر متناسب با توان مالی و حسب اولویتهای فنی حدود 50 کیلومتر از شبکه های آب استان اصلاح می شود.

علیمرادی، اعتبارات سال گذشته این شرکت را 230 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این مقدار 50 میلیارد ریال مربوط به فصل آب بوده و 20 میلیارد ریال نیز برای اصلاح و بهسازی شبکه ها در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: از مجموع اعتبارات سال گذشته 180 میلیارد ریال برای بخش فاضلاب تخصیص داده شد و در سال آینده نیز 24 کیلومتر اصلاح شبکه و 17 کیلومتر توسعه شبکه در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در استان برای کنترل کیفیت آب 21 آزمایشگاه بطور روزانه و مرتب از تمام منابع آبی و شبکه توزیع نمونه برداری می کنند و آزمایشهای شیمیایی، فیزیکی و میکروبی انجام می شود.

این مسئول عنوان کرد: همزمان مرکز بهداشت نیز آب استان را چک می کند و آب هیچکدام از 20 شهر تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری استان آلودگی ندارد و به لحاظ کیفیت در رنج شاخصهای استاندارد کشور است.