ه گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه فیفا روز چهارشنبه موافقت خود را با حضور اشکان دژآگه در تیم ملی فوتبال کشورمان اعلام و حتی افشین قطبی برای تماشای بازی این بازیکن ایرانی - آلمان به ولفسبورگ آلمان سفر کرده بود، امروز جمعه سایت باشگاه ولفسبورگ در خبری از انصراف دژآگه برای همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملتهای آسیا خبر داد.
در این خبر آمده است: اشکان دژآگه ستاره بوندسلیگا به دلیل تعهد به باشگاه ولفسبورگ آلمان بازی برای تیم ملی ایران را در رقابتهای جام ملتهای آسیا رد کرد. این مهاجم ایرانی که تبعیت آلمان و ایران را دارد از وضعیت خود در تیم باشگاهیاش پس از ترک یک ماهه بوندسلیگا نگران است.
در این خبر همچنین آمده است: فدراسیون فوتبال ایران مدیریت باشگاه ولفسبورگ را به بهانه عدم همکاری و نپذیرفتن حضور دژآگه در رقابتهای جام ملتهای آسیا مورد انتقاد قرار داده است.
اشکان دژآگه که سابقه بازی در تمام سطوح تیم ملی فوتبال آلمان به غیر از تیم بزرگسالان این کشور را دارد، در مورد تصمیم خود گفت: من در این باره کاملا عاقلانه تصمیم گرفتهام. در صورتی که در جام ملتهای آسیا حضور پیدا کنم حداقل برای یک ماه در تیم باشگاهیام نخواهم بود. می خواهم شانسم را اینجا امتحان کنم و امیدوارم بتوانم برای نیمه دوم فصل به تیم بازگردم و به موفقیت بزرگی دست پیدا کنم.
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه در گزارشی از احتمال عدم همکاری باشگاه ولفسبورگ برای حضور اشکان دژآگه در تیم ملی فوتبال کشورمان خبر داده بود. باشگاه ولفسبورگ علاوه بر دژآگه یک بازیکن آسیایی دیگر به نام "ماکوتو هاسبه" دارد که باید برای حضور در جام ملتهای آسیا از تیم ولفسبورگ جدا شود و به عضویت تیم ملی ژاپن درآید.
با توجه به تداخل دیدارهای جام ملتهای آسیا با آغاز نیم فصل دوم بوندسلیگا مسئولان تیم ولفسبورگ به نوعی مانع از حضور دژآگه در تیم ملی کشورمان شدند تا تیمشان از غیبت دو بازیکن آسیایی خود متضرر نشود. نیم فصل دوم مسابقات فوتبال بوندسلیگا از 24 دیماه آغاز می شود و این در حالیست که تیمهای آسیایی در آن برهه زمانی درگیر مسابقات جام ملتهای 2011 هستند که از روز 17 دیماه تا 9 بهمن ماه در قطر برگزار می شود.
نظر شما