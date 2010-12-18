به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سید رسول سیدین بروجنی صبح شنبه در محل این تپه تاریخی در جمع خبرنگاران گفت: در پاییز سال 1389 در ادامه برنامه کاوشهای نجاتبخشی صورت گرفته در حوضه آبگیر سد سیمره، فاز دوم کاوش آغاز و بر روی باستانگاههای متعلق به دوران تاریخی این حوزه که حدود 70 درصد آثار شناسایی شده را شامل میشد، متمرکز شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پراکنش باستانگاههای انتخابی برای کاوش در فاز دوم، در حوزه ابتدایی سد و نزدیک بدنه آن، گزینش شده بود، اظهار داشت: عملیات کاوش میدانی در تپه چگامامی در حوضه انتهایی سد سیمره قرار دارد و به نظر میرسد تا غرقاب شدن کامل آن پس از شروع آبگیری سد سیمره، چند سال به طول می کشد.
این باستانشناس یادآور شد: حضور بر روی تپه و شروع عملیات میدانی و کاوش، به دلیل تسطیحی که بعد از سال 1386 بر فراز تپه انجام شده بود، غیر مترقبه بود.
وی ادامه داد: ظواهر امر نشان میداد که لایههای باستانی تپه، کاملاً از بین رفته است و وجود اثر لاستیکهای چرخ وسایل سنگین مکانیزه بر فراز تپه، نشانگر و مؤید تسطیحی کلی بود که به ظاهر، دیر زمانی از آن نمیگذشت.
بروجنی افزود: علاوه بر ظواهر امر که نشانگر تخریب کلی در راس تپه بود، کاوش غیر مجاز صورت گرفته در راس تپه با عمق حدودا هفت متر و سپس ادامه آن به صورت افقی در جهت شرق در لایههای رسوبی، نشان میداد که از لایههای باستانی و تاریخی آن چیزی باقی نمانده است.
وی ادامه داد: بنابر موارد فوق، کاوش گسترده در راس و ضلع شمالی تپه با تمرکز بر روی بقایای معماری ضعیف بجا مانده، با روش پیگردی در دستور کار این ترانشه قرار گرفت و سپس ترانشه دیگری بر فراز و ضلع جنوبی تپه و در امتداد رد دیواری که جهت شمالی- جنوبی داشت و در ترانشه شمالی آشکار شده بود، حفر شد.
سرپرست پروژه کاوش چغامامی ایلام گفت: علاوه بر دو ترانشه فوق، انجام کاوش لایهنگاری در دامنه شرقی تپه که به نظر میرسید کمتر دست خورده است و میتواند اطلاعات بیشتری از ساختار تپه به دست بدهد در دستور کار ترانشه لایهنگاری شرقی قرار گرفت.
بروجنی تصریح کرد: آغاز کاوش در این ترانشه و در مجاورت حفاری غیر مجازی که به تازگی انجام شده بود، نشان داد که لایههای فوقانیِ گمانه لایهنگاری نیز مضطرب شده و مواد فرهنگی دوره تاریخی، احتمالا از بالا به دامنه آوار شدهاند. در نتیجه، هیئت کم کم به این نتیجه متمایل شد که ادامه کاوش در این تپه نتیجهای در بر نخواهد داشت.
وی افزود: با توجه به تداوم کاوش در ترانشه شمالی که هر چه گستردهتر و عمیقتر شد ناامید کنندهتر می شد و همچنین ترانشه جنوبی که هیچ اثر فرهنگی از آن بدست نیامد، ادامه کاوش در گمانه لایهنگاری در دامنه شرقی، نتایج بسیار خوبی ببه دنبال داشت و لایهای قوی از دوره مفرغ آشکار شد.
وی ادامه داد: این در حالی بود که در بررسی سال 1386 و در بررسی اولیه امسال و پیش از کاوش، هیچ قطعه سفالی از دوره مفرغ در سطح تپه مشاهده نشده بود.
به گفته این باستانشناس، روش "لوکوس" برای کاوش در تپه چغامامی انتخاب شد و نخستین لوکوس با عدد یک و آخرین لوکوس که بر روی خاک بکر قرار دارد، لوکوس 32 نامیده شد.
وی افزود: شواهد سفالی نخستین لوکوس نشانگر حضوری از دوران پارتی- سلوکی است و آخرین لوکوس با ارایه شواهد سفالی از عصر مفرغ بیانگر مفرغ میانی است.
سرپرست پروژه کاوش چغامامی ایلام خاطرنشان کرد: وجود قطعات سفال منقوش و غیر منقوش دوره مفرغ در لایههای پایینتر و بر روی خاک بکر و وجود قطعات سفال پارتی- سلوکی در لایههای فوقانی، بیانگر وجود استمراری از این دوره تا دوره مفرغ میانی است.
بروجنی ادامه داد: لوکوسهای بعدی از همزمانی با دوره فراهخامنشی و ایلام میانه و سوکل مخ را نشان میدهند و علاوه بر شواهد سفالین، معماری عصر مفرغ که در منطقه کمتر شناخته شده است، بر روی خاک بکر، به صورت دو دیوار در ترانشه شرقی آشکار شد.
وی گفت: این دو، هر کدام شامل چند رج و به صورت سنگچین با جهت شرقی- غربی و شمالی جنوبی امتداد یافتهاند به گونهای که یکی بر روی دیگری قرار گرفته است.
این باستان شناس افزود: پاسخ به این پرسش که معماری آشکار شده مربوط به یک فاز یا دو فاز است، پرسشی است که کاوشهای گسترده در فصل و یا فصول آتی و تا پیش از غرقاب شدن، به آن پاسخ خواهند گفت.
وی گفت: بدین ترتیب در پایان این فصل توانستیم گستره و نحوه شکلگیری و انباشت لایههای باستانی برای کاوش فصول بعد را شناخته و بر اساس آن چگونگی انجام کار در فصل بعد را مشخص و برنامهریزی کنیم.
سرپرست پروژه کاوش چغامامی ایلام اظهار داشت:سبک و شواهد سفالی به دست آمده نشان میدهند که دوره مفرغ منطقه متأثر و متمایل به دوره و تمدن ایلام بوده است.
بروجنی یادآور شد: تنوع سفالی و معماری دوره مفرغ آشکار شده بر تمام مسوولان ذیربط فرض میکند که انجام کاوش گسترده در این تپه را که در این فصل به دلیل تنگنای وقت انجام نشد را در دستور کار خویش و در سر لوحه امور قرار داده تا پیش از آبگیری و غرقاب شدن تپه، معماری عصر مفرغ منطقه شناسایی شود.
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