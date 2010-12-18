مهدی دینورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتقال تیم فوتبال نفت به استان مرکزی ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه کسی نمیبیند تیمهایی که پیش از این از تهران رفتهاند چه وضعیتی دارند و آیا موفق بوده اند؟. پاس که به همدان رفت، پیکان به قزوین فرستاده شد، صبا به قم رفت و راهآهن مثلا به شهرری منتقل شده، امروز با مشکلات زیادی مواجه شده اند.
وی اضافه کرد: با انتقال این تیمها قصد داشتند به فوتبال کمک شود اما وضعیت فوتبال بدتر شد که بهتر نشد. امروز تیمهای پیکان و پاس همدان برای نیفتادن تلاش میکنند، راهآهن هم که مدتی قعرنشین بود و امروز با مشکلات زیادی مواجه است و صبا هم تا زمانیکه تهران بود، در جمع مدعیان قرار داشت اما امروز در میانه جدول دست و پا میزند.
کارشناس فوتبال کشورمان با بیان اینکه صددرصد مخالف انتقال تیمهاست، خاطرنشان کرد: پاس در سالهای گذشته قهرمان آسیا و یکی از رکنهای اصلی فوتبال ایران و پایتخت و رقیب سرخابیها بود اما در یکی دو سال اخیر در بین کاندیداهای سقوط قرار دارد. پاس قبل از رفتن به همدان همیشه پاس بوده است.
وی افزود: در فوتبال ایران و استان مرکزی نیروی انسانی و جوانان مطرح با پتانسیل بالا وجود دارد که نیاز است مورد حمایت قرار گرفته و روی آنها سرمایهگذاری شود. اگر مسئولان این استان میخواهند به ورزش آن خدمت کنند، بهتراست از تیم همیاری که در لیگ دسته اول بازی میکند، حمایت کرده تا به لیگ برتر صعود کند که این بهتر و زیباتر خواهد بود.
دینورزاده همچنین تاکید کرد: انتقال تیم نفت به اراک باعث میشود انگیزه مدیران، مربیان و بازیکنان تیم همیاری از بین برود، ضمن اینکه وقتی تیمی از یک شهر به شهری دیگر منتقل شود، تعصب روی آن وجود ندارد و نمیتواند از حمایت واقعی و کامل هواداران سود ببرد.
وی با اشاره به اینکه تیمها برای توسعه بیشتر ورزش و فوتبالی شدن به یک استان منتقل میشوند، اظهار داشت: برای انتقال تیمها باید راهکار اساسی باشد، ضمن اینکه برای موفقیت بودن این انتقالها و آینده مثبت تیمها پس از حضور در شهر جدید نیاز به سه عامل مهم مدیریت، برنامهریزی و مسائل مالی است، مسائلی که نبودش باعث افت تیمهای مانند پاس، پیکان و صبا شده است.
کارشناس فوتبال کشورمان در پایان گفت: آرزو دارم روزی فوتبال پاکی داشته باشیم، نه اینکه همیشه اسیر حاشیهها باشد.
