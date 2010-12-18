دولت برای هدفمندی یارانه‌ ها نیازمند کنترل بازار است

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید تأثیر کنترل واردات را در زمان هدفمندی یارانه ‌ها سنجید، افزود: دولت در حال نظم دادن به واردات است.

وی در ادامه اظهار داشت: شبکه حمل ‌و نقل مطمئن مهمترین زیرساخت توسعه است و توسعه صنعت حمل ‌و نقل به خصوص در بخش جاده ای و ترانزیت موجب افزایش رقابت اقتصادی، توسعه مناسب، بهینه نیروی کار و افزایش درآمدهای ملی می ‌شود.

وی همچنین صنعت حمل و نقل را پلی برای رسیدن به توسعه پایدار معرفی کرد و افزود: همزمان با توسعه صنعت و تجارت در ایران، نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دلقپوش با اعلام اینکه رقابت در بازارهای بین ‌المللی برای به دست آوردن سهم بیشتر در تجارت جهانی، روز به روز فشرده ‌تر و پیچیده ‌تر می ‌شود، یادآور شد: تولید کنندگان و صادرکنندگانی موفق می شوند که با برخورداری از فناوری روز در بخش تولید و بهره ‌گیری صحیح از مدیریت علمی بازار در بخش توزیع و حمل و نقل بتوانند قیمت تمام شده و هزینه ‌های تجاری را برای عرضه محصولات استاندارد کاهش دهند.